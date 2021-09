Addison Rae firma un acuerdo por múltiples películas con Netflix

La estrella de Internet, Addison Rae firmó con el gigante del streaming un acuerdo de múltiples películas. Ahora tendrá proyectos desarrollados para ella específicamente para protagonizar y fungir como productora ejecutiva.

"Tener la oportunidad de trabajar con Netflix fue un momento tan importante para mí [...] Estoy encantada de poder colaborar con este increíble equipo y emocionada por desarrollar proyectos sin dejar de fortalecer mis habilidades como actriz".

Pese a que algunos consideran que Addison Rae “fracasó” con su actuación en ‘He’s All That’ con esta nueva colaboración Netflix espera atraer aún más espectadores, gracias a la popularidad de Addison y su seguimiento en línea de más de 80 millones de personas.

El debut actoral de Addison Rae

Addison protagoniza "He´s All That"

Addison Rae llegó a la actuación con 'He's All That' en agosto de este año, cuyos detalles del debut te compartimos por completo en La Verdad Noticias. La película ha alcanzado el número uno en el sitio en 78 países, incluidos Brasil, Francia y Arabia Saudita.

'He's All That' es la nueva versión con intercambio de género de She's All That, una comedia romántica de 1999 en la que un deportista de secundaria hace una apuesta con sus amigos de que puede transformar a un geek en la reina del baile, pero termina enamorándome de ella.

Addison interpreta a una influencer de las redes sociales que intenta transformar a uno de los marginados de la escuela (Tanner Buchanan) en su rey del baile. Ella describió el lanzamiento como "todos sus sueños más locos se hacen realidad" y "tan surrealista".

¿Cómo se hizo famosa Addison Rae?

Rae saltó a la fama en tan solo 3 meses gracias a TikTok

Anteriormente, te compartimos la historia de éxito de Addison Rae, quien saltó a la fama en TikTok gracias a sus vídeos de bailes y su tormentoso romance con personalidades de redes sociales como Bryce Hall.

