Addison Rae es DERROTADA por su mamá Sheri en el WAP Challenge de Tik Tok/Foto: Tik Tok

Después de amenazar en broma con publicar el video WAP de su hija si no era amable con ella, la madre de Addison Rae ahora ha asumido el desafío de recrear el baile provocativo ella misma y a Internet le encanta. Incluso la propia Cardi B reaccionó.

Desde que el coreógrafo Brian Esperon creó el cautivador baile WAP, los usuarios de TikTok de todo el mundo han hecho todo lo posible por aprenderlo. Brian incluso lanzó un video tutorial en YouTube que ahora tiene más de un millón de visitas.

A la sensación de TikTok Charli D'Amelio su madre le dijo que no le permitía subir su video bailando WAP porque era "demasiado inapropiado". Pero Addison Rae, de 19 años, pasó por alto las amenazas de su propia madre de publicar el baile con solo publicarlo por su propia voluntad.

Pero Sheri no había terminado con el WAP Challenge, ya que el 22 de agosto subió su propia versión del baile a su cuenta personal, titulada "Te lo advertí Addison, espero que esto te enseñe a ser amable con tu mamá".

El video tiene ahora casi 6 millones de me gusta y mucha gente ha tenido algo que decir en los 200.000 comentarios. Por supuesto, la propia Addison reconoció el intento de su madre, en un comentario que ha recibido más de 700.000 me gusta. "No el estampado de leopardo", dijo en respuesta a la interesante elección de moda de Sherri.

Famosos reaccionan al video de la mamá de Addison Rae

La influencer Zoe Laverne se dio cuenta de la disputa de bromas entre Addison y su madre, diciendo "Addison, ¿qué hiciste?" y Kouvr Annon diciendo "¡Si!¡Con los tacones también!"

Parece que no había un TikTokker que no tuviera algo que decir, con el imitador viral de Willy Wonka ( @willywonkatiktok) uniéndose a la conversación para decir “primero Addison ocupó mi puesto número uno en el sonido, y ahora Sheri lo es ¡¿Vas a venir al arranque número dos?! Bien jugado."

Addison y Sheri comparte el podcast "Mama Knows Best", madre e hija han logrado destacar en las redes sociales por su buena relación y confianza que demuestran en videos y fotos/Foto: La Verdad Noticias

La propia Cardi B quedó impresionada, reaccionando a una nueva publicación del video en Twitter con la leyenda " Por qué la mamá de Addison se la comió", con "Punto".

A pesar de la reacción mixta de Addison al baile viral de su madre, el resto de la aplicación y las redes sociales en general no pueden obtener suficiente, así que quién sabe en qué tendencia decidirá participar. ¿Crees que la mamá de Addison podría ganar más fama que ella?