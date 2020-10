Addison Rae confiesa cómo conoció a Kourtney Kardashian ¡Así se hicieron amigas!/Foto: People

Kourtney Kardashian y la estrella de TikTok, Addison Rae Easterling podrían no ser las amigas más probables. Pero desde que Addison, de 20 años, conoció a la estrella de Keeping Up With the Kardashian, de 41 años, han sido inseparables.

Addison conoció a Kourtney en marzo de este año después de que su amigo de YouTube, David Dobrik, las presentara.

El famoso youtuber David Dobrik fue quien presentó a Addison con Kourtney. La estrella de Youtube nunca pensó que la Rae y Kardashian se volverían amigas demasiado cercanas/Foto: Bravo

La reunión fue un placer para el hijo mayor de Kourtney, Mason Disick, de 10 años, quien era un gran fanático de los videos de Addison.

Más tarde, la influencer fue invitada a la casa de Kardashian en Los Ángeles, donde filmó un TikTok con él.

Hablando en el programa de Tom Ward, Addison reveló: "Conocí a Kourtney a través de un amigo, a través de David”.

"Sorprendimos a Mason porque a Mason le gustaron mis videos en TikTok". Después de conocerse, la pareja se llevó bien de inmediato. "Simplemente me quedé y nos acercamos mucho. Comenzamos a entrenar juntas. Hicimos un video en su YouTube de nosotras haciendo un entrenamiento de glúteos y esas cosas, así que fue divertido", dijo la tiktoker.

Addison Rae logró ser amiga de las hermanas Kardashian

Addison dijo que había visto a Kourtney y su famosa familia en su icónico programa de televisión KUWTK antes de conocerlas a nivel personal.

Después de ser invitada a su círculo íntimo, la adolescente las describió como “personas encantadoras que se preocupan genuinamente el uno por el otro”.

"Realmente te muestra lo genuinas que son. No todo es solo para el programa, es como realmente son", le dijo a E! News.

Desde entonces, su amistad ha seguido floreciendo, ya que se les ha visto saliendo juntos en numerosas ocasiones. En un video de TikTok, usaron sudaderas a juego para bailar la canción "Shoota" de Playboi Carti.

Y mientras la letra, "Tengo que decirle a mi mejor amiga, que alguien llame a mi mejor amiga" y "Creo que encontré a mi mejor amiga", se hicieron gestos entre sí.

Momentos después de compartir instantáneas de su atrevida sesión de fotos en la piscina, una persona escribió: "Esta amistad todavía me desconcierta", a lo que otro respondió: "Tiene 41 años y anda con chicas de 19 en piscinas".

Kourtney luego entró en la conversación respondiendo: "¿Sugieres un lugar mejor? Estoy buscando ideas...". ¿Consideras extraña la amistad entre Kourt y Addison?