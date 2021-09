Addison Rae aseguró su futuro en la actuación, ¿por los haters?

Recientemente se dio a conocer que la tiktoker Addison Rae firmó un contrato con Netflix tras el éxito de su debut como actriz en 'He’s All That', sin embargo, la influencer se encuentra envuelta en medio de críticas pues usuarios de redes sociales asegura que su fama se lo debe a los haters y no a su talento para la actuación.

La usuaria de TikTok Mallezaa reveló que Addison aseguró su futuro como actriz gracias a los haters, es decir, gracias a las personas que vieron la película solo por morbo y con el fin de criticar la actuación de la estrella de internet.

Recordemos que Addison llegó a la actuación con 'He's All That' en agosto de este año, cuyos detalles del debut te compartimos por completo en La Verdad Noticias. En poco tiempo la cinta ha alcanzado el número uno en más de 70 países.

¿Haters llevan a la fama a Addison Rae?

De acuerdo con el video de la tiktoker Mallezaa, muchas personas vieron la película para criticar y juzgar la “pésima” participación de la actriz, pero como fueron millones de personas que la vieron, se volvió la cinta número uno en más de 78 países, incluidos Brasil, Francia y Arabia Saudita.

El paso de Addison de tiktoker a estrella del cine generó curiosidad entre los internautas quienes no se perdieron la cinta a fin de poder emitir su opinión sobre su actuación, por lo que tras el estreno de 'He's All That' la actriz se volvió tendencia mundial.

Fue tanto el movimiento que generó en las redes sociales que Netflix buscó a la actriz de 20 años para ofrecerle un contrato para que grabe múltiples películas por varios años. Por lo que es muy probable que la veamos en muchos más proyectos en los próximos meses, incluso años.

¿Qué estudió Addison Rae?

Pasó de estudiante a empresaria y actriz.

La estrella de Tiktok ingresó a la Universidad Estatal de Luisiana para estudiar la carrera de Periodismo, sin embargo, a un año de iniciar con sus estudios abandonó la escuela para dedicarse a su perfil de red social, en donde ya contaba con casi un millón de seguidores.

En corto tiempo la joven tiktoker obtuvo ganancia por cinco millones de dólares gracias a sus videos y publicidad vendida en dicha red social. Fue tanto su éxito que ahora Addison Rae firmó un acuerdo por múltiples películas con Netflix.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!