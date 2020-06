Addison Rae IMPACTA a millones con atrevido look en Instagram

Addison Rae, bailarina y personalidad de las redes sociales es la tercera persona más influyente en TikTok, con 2.400 millones de me gusta en total y más de 44 millones de seguidores, y prácticamente no tiene que hacer nada en Instagram para obtener millones de Me gusta en sus fotos.

Looks atrevidos de Addison Rae obtienen millones de likes en Instagram

Esto es obvio en su última publicación de Instagram, donde se está maquillando, ha obtenido más de 4 millones de me gusta en solo 14 horas. Con esa hermosa cara y cuerpo y algunos movimientos de baile perfectos, es fácil ver por qué el mundo ama tanto a Addison Rae.

Addison Rae Easterling tiene 19 años e incluso en Instagram, cuenta con 19,2 millones de seguidores impresionantes, un número que sigue creciendo a diario gracias a publicaciones bastante descaradas, como la del pasado 9 de junio, con los labios y las cejas audaces de los artistas de maquillaje Patrick Ta y el cabello hecho por Jesus Guerrero.

Con sus aros de oro a menudo gastados y ese anillo Cartier de oro, Addison Rae parecía un soplo de aire fresco, razón suficiente para los 4,1 millones de me gusta.

Addison Rae comienza a triunfar en redes sociales

A diferencia de Larsa Pippen y Sommer Ray, otras personas influyentes en las redes sociales que tienen un gran número de seguidores, Addison Rae está menos interesada en el espectáculo de la piel y más en mostrar sus movimientos de baile y expresiones descaradas.

Addison Rae también es bastante abierta sobre el movimiento Black Lives Matter e incluso asistió a una protesta con su (posible) novio, Bryce Hall, quien fue arrestado en Texas por cargos relacionados con las drogas anteriormente.

Aunque se especula que Addison Rea y Bryce Hall no estaban juntos en ese momento, ella podría haber pagado su fianza para que salga de la carcel, y Hype House, una organización TikTok de la que forma parte, podría haber ayudado también.

Los rumores de que Bryce Hall y Addison están juntos de nuevo, comenzaron cuando nuevamente publicaron varios tiktoks juntos. Mientras tanto, otros rumores son sobre Addison Rae dejando Hype House.

La estrella de TikTok se enfrenta a haters

Con millones de seguidores y miles de millones de Me gusta, pensarías que todo lo que Addison Rae recibe en línea es amor. Pero ese no es el caso.

Addison Rae comparte en Instagram su apoyo a protestas por George Floyd

Recientemente, Addison Rae publicó una serie de fotos con una cita de Martin Luther King, supuestamente para mostrar su amor por el movimiento Black Lives Matter, pero recibió una reacción violenta por ello, lo suficiente para que se disculpe y elimine las publicaciones.

Te puede interesar: Bryce Hall contra Sebastián Topete por comentarios ESCANDALOSOS sobre Addison Rae

También ha estado varias críticas en línea por subir un poco de peso, pero esta joven de 19 años se mantiene fuerte y estable además está en contra de los que se burlan de otros por su cuerpo.