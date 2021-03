Addison Rae: Así es como la joven estrella de Tik Tok gana tanto dinero

Cuando piensas en los pocos selectos que están a la vanguardia de la ola actual de influencers convertidos en gigantes del entretenimiento, es posible que se te venga a la mente Addison Rae Easterling. La estrella de TikTok explotó, especialmente durante el año pasado, y está lista para ganar millones de dólares por eso.

La joven de 20 años es tradicionalmente bailarina y compite en este deporte en los Estados Unidos desde los seis años. Después de explotar en TikTok, como era de esperar, bailando, a fines de 2019, ha acumulado millones de seguidores en todas las principales plataformas de redes sociales. El método típico de monetización para personas influyentes se presenta en forma de publicaciones patrocinadas y ofertas de marca, y ese fue ciertamente el caso de Addison desde el principio. Sin embargo, después de firmar con la agencia de talentos WME en enero de 2020, tiene la mira puesta en idear importantes fuentes de ingresos en múltiples medios.

Desde formas bastante estándar de ganar dinero como anuncios en YouTube hasta lanzar su propia línea de belleza, Addison es una prueba de que las redes sociales como TikTok pueden servir como plataformas de lanzamiento para una carrera que es mucho más grande que cualquier plataforma. A medida que continúa expandiendo su huella y ganando días de pago, vale la pena ver cómo está construyendo un imperio que bien podría prepararla de por vida.

¿Cómo gana dinero Addison Rae en Tik Tok?

Addison pasó de ser una joven estudiante a convertirse en una estrella tiktoker con millones de seguidores/Foto: La Nación

Addison Rae es una fuerza importante en el mundo de la creación de contenido, incluso se ha informado que fue la TikToker con mayores ingresos en 2019. La mayor parte de sus ingresos, que se dijo que fueron $5 millones ese año, provino de la publicación de publicaciones patrocinadas para los gustos de Rebook y Fashion Nova.

Cuando se transmite en vivo en TikTok, los espectadores pueden donar en forma de obsequios. Addison Rae, que una vez vivió en Hype House, un colectivo de creadores de contenido en Los Ángeles, ha salido en vivo con sus amigos para dar más información sobre su estilo de vida, envidiable para sus muchos jóvenes fanáticos. Entonces, solo con TikTok, ha ganado mucho con regalos y ofertas de contenido de marca. En Tik Tok, Addison tiene hasta el momento de escibir esta nota, 77.3 millones de followers en su cuenta donde publica atrevidos y divertidos videos bailando.

¿Addison Rae incrementó su fortuna gracias a otras redes?

Aunque Addison saltó a la fama gracias a Tik Tok, ya ha logrado conquistar el resto de las redes sociales/Foto: BroBible

Como es de esperar, Addison también está en YouTube. La plataforma de video propiedad de Google no es la plataforma principal de Addison, pero ha demostrado que es un éxito allí cada vez que decide publicar. Con 4,64 millones de suscriptores en el momento de escribir este artículo después de publicar solo 16 videos, gana dinero con los anuncios de su contenido y los patrocinios de las marcas.

Está claro que el contenido patrocinado es un gran impulsor de ingresos para la bailarina, y eso también se traduce en Instagram. Empresas como American Eagle, Disney y Daniel Wellington han pagado sumas saludables para tener presencia en su siempre popular feed.

Alejándose del contenido de video, Addison Rae firmó un contrato de podcast con Spotify en julio de 2020. Publicado semanalmente, Mama Knows Best es un producto de audio original de la estrella de TikTok y su madre, Sheri Nicole. El programa es producido por Parcast, propiedad de Spotify. No se sabe cuánto le pagan por este esfuerzo, pero si es incluso una fracción del trato que Joe Rogan cerró, entonces recibirá buenos cheques por su programa semanal.

Los negocios de Addison Rae

Addison no sólo gana dinero por las redes sociales. Sino que también siguió los pasos de Charlie D'Amelio y Kylie Jenner al presentar su línea de maquillaje/Foto: Youtube

Una vía bastante típica para que los creadores de contenido bajen cuando amasan popularidad es la mercancía, y eso no es diferente con Addison Rae. Lanzó su propia tienda de productos, en colaboración con Fanjoy, el 1 de mayo de 2020. Los productos disponibles para la compra incluyen ropa, fundas para teléfonos, cuadernos y tazas.

Una extensión de su popular Instagram es una floreciente carrera como modelo, una que comenzó al posar para la marca SKIMS de Kim Kardashian. Se encontró volada en una valla publicitaria en la ciudad de Nueva York en algunas de las filas de Kardashian y desde entonces ha hablado públicamente sobre cuánto disfrutó la experiencia. A medida que continúe creciendo en popularidad, será elegida como la cara de las principales marcas.

Adentrándose más en el mundo de los negocios, Addison Rae lanzó una empresa conjunta con Madeby Collective en agosto de 2020. ITEM Beauty es una línea de maquillaje que se dice que es libre de crueldad animal y apta para veganos. Se lanzó con solo un puñado de productos, pero eso era de esperar; no querría invertir demasiado en una nueva iniciativa comercial solo para descubrir que no tenía mucha demanda. Desde entonces, se han lanzado más productos, lo que quizás indique que fue bien recibido por su audiencia.

Addison Rae ingresa al cine y la música

Se dice que la tiktoker Addison Rae hará su debut en el cine en la nueva versión de la cinta "She's All That" que en algún momento estelarizó Rachael Leigh Cook/Foto: Twitter y Cinergética

En septiembre de 2020, Addison dio un gran paso hacia el mundo del entretenimiento tradicional cuando se anunció que había sido elegida para una película. 'He's All That' es una nueva versión de la comedia de 1999 'She's All That' y ella ocupa el papel principal. En el momento de escribir este artículo, está ocupada en el trabajo filmando su debut en Hollywood.

Si bien no está confirmado, parece que también tiene otros proyectos artísticos en proceso. Como se esperaba con base a sus deseos de perseguir muchas facetas de la industria del entretenimiento, hay rumores de que pronto lanzará una carrera musical, incluida una colaboración de Nicki Minaj, y que tiene un reality show de televisión en proceso. Sin embargo, una cosa es segura, y es que no tiene interés en ser encasillada; no hay duda de que también ganará dinero en el camino.

De esta manera, Addison quiere demostrar a sus 20 años que no sólo puede ser una de las tiktoker más populares del momento, sino también una artista completa. ¿Eres fan de Addison Rae?, ¿Crees que triunfará más allá de Tik Tok? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.