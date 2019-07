Adame vs Trejo: La MILLONARIA multa que tendrán que pagar si no hay combate

Por si no han estado muy enterados de lo que acontece en el mundo del espectáculo en los últimos días, uno de los temas de más relevancia es sobre el combate entre el actor Alfredo Adame, y el investigador de lo paranormal Carlos Trejo.

Los dos famosos han tenido riñas en el pasado, mismas que han terminado en grandes disputas, incluso Carlos Trejo sacó del closet al hijo de Alfredo Adame tras hacer fuertes declaraciones sobre su preferencia sexual.

En ese sentido, ambos famosos se odian, y habían acordado una reunión ‘deportiva’ para darse en la [email protected] en forma, en un ring y ante un público, para demostrar quién es más fuerte, y acabar de una vez por todas con las enemistades.

Todo iba bien, y la pelea se había pactado para este 2 de agosto, sin embargo, tras la rueda de prensa del evento, donde Trejo le dio un botellazo a Adame y lo hirió en la ceja, el actor está supuestamente imposibilitado para pelear.

Pero a Carlos Trejo no le importa que Adame no pueda pelear, pues aseguró que si no se presenta tendrá que desembolsar una MILLONARIA DEUDA, según el contrato que se firmó previamente.

“Es un cobarde, es un miedoso, es un tipo que namas tiene boca para hablar (…) Este señor tiene en este momento hasta el día 2 de agosto para presentarse, hay un contrato en donde no hay responsabilidad civil ni penal. Millón y medio si no se presenta y se la voy a hacer efectiva”, dijo Trejo.

Y es que según Alfredo Adame había denunciado a Carlos Trejo con una demanda por agresiones previas a la pelea, y el Cazafantasmas dijo que esto le tiene sin cuidado, pues se encuentra preparado con un equipo de abogados para afrontar cualquier demanda. Te puede interesar: Pelea Alfredo Adame VS Carlos Trejo ¡desastre, cancelación y demanda! (VIDEO) Por lo pronto tendremos que esperar hasta el 2 de agosto para saber si finalmente se lleva a cabo la “Pelea del siglo” o si solo es otro caso de lo Paranormal a los que está acostumbrado Carlos Trejo.