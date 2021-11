Adamari López y la vez que Luis Fonsi la rechazó cuando tenía cáncer de mama

Adamari López se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a que por alguna extraña razón se viralizó la entrevista que le ofreció al programa Al Rojo Vivo de Telemundo en 2013, en la cual revela el rechazo y abandono que sufrió por parte de Luis Fonsi cuando ella enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de mama.

Revelando a detalle algunos de los momentos más duros de su vida, mismos que fueron plasmados en el libro Viviendo, la conductora reveló que Luis Fonsi había sido una persona muy importante para ella debido a que habían estado casado durante 4 años, pero que también le había provocado uno de los dolores más grandes.

El rechazo repentino del cantante causó gran dolor en la conductora, quien enfrentaba una batalla contra el cáncer.

De igual modo, la originaria de Humacao, Puerto Rico confesó que se dio cuenta de que su hoy ex esposo le estaba engañando con otra mujer mientras le estaba organizando su maleta de viaje: “Descubrí su infidelidad porque el cepillo tenía pelos que no eran míos ni de él”.

¿Que le hizo Luis Fonsi a Adamari López?

Debido al tratamiento y cirugías para erradicar el cáncer de su cuerpo, la conductora sufrió drásticos cambios físicos, mismos que aprendió a aceptar. Sin embargo, ella no se esperaba que el intérprete de ‘Despacito’ decidiera poner fin a su matrimonio por este motivo, pues él le había confesado que ya no sentía deseos por ella, lo cual la dejó devastada.

“Él me lo dijo una vez, que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, reveló Adamari López.

La pareja se conoció en 2001 y comenzaron a andar un par de años después hasta que en 2004 se anunció su compromiso, pero un año después ella anunciaba que tenía cáncer. En 2006 y luego de vencer la enfermedad, los dos artistas puertorriqueños unieron su vida ante el altar pero se separaron en 2009, año en el que ella tenía una recaída.

¿Quién es la pareja actual de Adamari López?

La conductora asegura que está enfocada a disfrutar al máximo de su hija.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Adamari López rehizo su vida con el bailarín Toni Costa, con quien tuvo una hija de nombre Alaïa. Lamentablemente, ella dio a conocer en mayo pasado que se separaba tras casi 10 años de relación y hoy en día se encuentra soltera.

Fotografías: Redes Sociales