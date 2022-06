Adamari López se quiebra en llanto al recordar el peor momento de su vida

"No me deseaba como mujer": Adamari se sincera

Adamari López vivió uno de los momentos más fuertes en su vida cuando, años atrás, fue víctima del cáncer de mamá, haciendo que su relación con el cantante Luis Fonsi terminara.

La famosa presentadora y actriz de televisión actualmente vive feliz en compañía de su familia e hijos, sin embargo siempre recuerda con dolor aquel momento amargo en su vida.

Mientras Adamari triunfa en los Estados Unidos, se ha viralizado una entrevista donde la actriz narra amargamente cómo Luis Fonsi decidió abandonarla y sobre todo las declaraciones qué hizo sobre su cuerpo.

Como recordarás Adamari y Luis Fonsi estuvieron casados durante varios años, tiempo en el que crearon a una familia sin embargo, la ilusión terminó luego de que la actriz cayera en el cáncer.

En TikTok se ha vuelto viral un video dónde Adamari cuenta cómo Luis Fonsi dijo ya no desear la como mujer, siendo este uno de los peores momentos en su vida.

“Él me lo dijo alguna vez, que no me deseaba como mujer, y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad. Para mí, así lo fue, no estaba preparada para eso”, narró.

En los comentarios los internautas condena la actitud de Fonsi, quienes para muchos fue una mala persona en dejar Adamari en ese momento crítico.

Adamari López y Luis Fonsi

Cómo te adelantamos en La Verdad Noticias, ambos famosos estuvieron casados tiempo atrás, siendo uno de los romances mediáticos más sonados en las noticias de la farándula.

En dicho relación decidieron no tener hijos, pues el matrimonio estaba en un punto de quiebre, al grado de que ambos tuvieron que separarse debido a que el amor se había acabado.

Adamari López actualmente se encuentra relacionada con Toni Costa, qué se ha dado conocer por su participación en La Casa De Los Famosos.

