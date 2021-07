Adamari López se muestra cariñosa con conductor y desata rumores de romance.

Adamari López y Toni Costa, anunciaron hace unos meses que por acuerdo mutuo tomaron la decisión de separarse; mientras el bailarín continúa asegurando que existe la posibilidad de una reconciliación posterior al elegante viaje que tuvieron por Europa, ahora la conductora a desatado los rumores de un nuevo romance con un popular conductor de televisión.

Las especulaciones de que la conductora puertorriqueña ya olvidó al coreógrafo y se esté otorgando una nueva oportunidad en el amor se hicieron relevantes tanto en redes sociales como en medios de comunicación, posterior a que López desarrolló un cariño muy singular por Nacho Lozano, su compañero de Telemundo.

La conexión especial que Adamari López ha logrado con el periodista desató una inmensa ola de comentarios en le cuenta oficial de Instagram del programa Hoy Día, donde compartieron una fotografía en la que los dos conductores se muestran abrazados y muy felices posando ante la cámara.

Seguidores de Adamari López comentan en redes

“Mis amigos nunca me abrazan así”, “La JLO segunda le dicen”, “Que viva el amor, adiós Toni costa, te la ganaron por lento”, “Eso me huele mal”, ya encontró sustituto”, “Ya salió el peine, estera el piojo”, “Me da gusto que no se cierre al amor, se lo merece”, “¿Será? Qué bueno”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el instagram de Hoy Día.

Adamari López presume sus canas a sus 50 años

La Verdad Noticias informa que, al mismo tiempo que Adamari López se convirtió en tendencia por su presunto romance con Nacho Lozano, tomó relevancia en redes sociales al dejarse ver, como muy pocas veces, presumiendo orgullosa sus canas a sus 50 años.

Es de señalar que el destape tuvo lugar mientras la conductora se sometía a un tratamiento estético para moldear su figura y reducir tallas posterior a su drástica transformación; en las imágenes no solo enseñó sus canas, también dejó ver las arrugas de su rostro.

