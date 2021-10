Adamari López se luce con diminuto vestido blanco en Así se Baila en vivo.

Adamari López demostró su porte y elegancia con un hermoso vestido blanco que cautivó a la audiencia de Así se Baila en vivo y sin duda alguna fue una de las mujeres mejor vestidas de la gala del domingo 03 de octubre.

Durante la cuarta transmisión de este reality show, la actriz y conductora lució el color blanco a pesar que el domingo pasado había portado un color rosa brillante.

En su cuenta oficial de Instagram, Ada agradeció a su “Styling Team”, @karlabstyle y @pamelagarc además que dio crédito a @marie1008 por arreglar su cabello con espectaculares ondas.

Adamari López se luce en Así se Baila en vivo

Con un cuello en V y un largo de mini falda, Adamari demostró su gran estilo y combinó con joyería plateada para darle el plus. Desde que Ada se sumó al nuevo show de Telemundo ha recibido excelentes comentarios de sus fans quienes le han aplaudido por lograr la figura que tanto había anhelado.

Algunos internautas bromearon diciendo que el divorcio le había caído como anillo al dedo ya que como bien te contamos en La Verdad Noticias, la presentadora se separó de Toni Costa después de casi diez años de relación pero decidieron mantener una relación sana por su hija y siguen en constante comunicación e incluso se les ha visto de viaje juntos.

¿Por qué se separaron Adamari y Toni Costa?

Aunque no dio detalles López reveló que su aún esposo Toni Costa le falló en diversas ocasiones y eso era algo que ya no iba a permitir.

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

En múltiples ocasiones Adamari López ha mencionado que no se trata de un berrinche y que no hay vuelta atrás. “Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”.

