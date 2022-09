Adamari López se defiende con todo contra las críticas que ha recibido

La famosa actriz y presentadora Adamari López estuvo en una gran controversia en redes sociales hace unas semanas después de que hiciera un comentario que parecía una indirecta a su anterior pareja, Toni Costa, ''Papacito, te tocó reemplazarme porque olvidarme no pudiste”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y desde entonces no han parado las críticas contra ella. Pero la actriz ha hablado y está dispuesta a aclarar cualquier cosa que estén opinando de su persona, no se siente intimidada por nadie.

Ella dio está respuesta a través de un vídeo en su cuenta oficial a modo de broma pues agregó un audio en el que afirma que se puede defender no solo de una persona, si no todos los que quieran enfrentarla.

Este es el mensaje de Adamari López para sus "enemigos"

Adamari López nunca agachará la cabeza.

Adamari López usó un audio de moda a través de un Reel que dice “¿Qué esperan, verme con la cara agachada? No mi amor, tengo para ti y para todos”. Asimismo, agregó en el texto de la publicación si no ha sido lo suficiente clara y todavía hay alguien que quiera enfrentarla: “¡Si me falta alguien, me avisan!”

No perdió la oportunidad para lucir un coqueto outfit de corte sastre verde de color verde aquamarina oscuro que está compuesto por un short con una decoración dorada en el centro del cinturón. Además, tiene un chaleco largo que llega un poco más largo que el short.

También en La Verdad Noticias te contamos que otro de los motivos por los que ha sido destrozada en redes es por su opinión sobre el poliamor.

Te puede interesar: Adamari López aseguró que Toni Costa usó a su hija por esta razón

¿Por qué se separaron Adamari y Toni?

Adamari López y Toni Costa

Por ahora, Toni Costa contó en “La Casa de los Famosos 2” qué el motivo de su separación con la famosa Adamari López. El explicó que todo empezó por el nacimiento de su hija, ya que nunca pasó a dormir en su propia habitación, siempre durmió en medio de la pareja.

Esto terminó afectando los momentos de intimidad que podrían tener y las cosas los llevaron a una ruptura en su matrimonio.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: