Adamari López rompe en llanto al revelar sus difíciles momentos en el hospital

La conductora puertorriqueña Adamari López ya está de regreso en el programa de Telemundo “Un Nuevo Día”, luego de varios meses de ausencia en la televisión, la famosa fue recibida con el cariño de todos los conductores, el equipo de producción y del público, quienes esperan con ansias el regreso de la chaparrita consentida.

Recordamos que hace unas semanas Adamari López dio la noticia de su regreso a la pantalla chica, la famosa durante su presencia en el programa platicó de los momentos más difíciles que tuvo que afrontar tras haber estado ingresada en el hospital, la bella conductora soltó en llanto al recordar lo triste que fue no poder estar cerca de su pequeña hija Alaïa.

Quizás te pueda interesar: ¡Increíble! Yanet García se "traga" tremendo tubo con su retaguardia (FOTO)

Durante la entrevista Adamari López mencionó que una amiga de nombre Bibi la acompaño para ir al hospital, mientras que su hermana se quedó a cuidar a la pequeña hija de la conductora.

“Bibi me llevó al hospital y yo recuerdo haber llegado con ella a estacionarnos. De ahí en adelante yo no recuerdo nada de lo que pasó hasta como cuatro a cinco días antes de salir del hospital. Ya habían pasado casi 4 semanas”. Mencionó la actriz.

La conductora Adamari López reveló que le diagnosticaron la enfermedad de toxoplasmosis.

“Lo que me cuentan es que me diagnosticaron una toxoplasmosis, pero no era la razón principal, tenía una influenza, había pasado demasiado tiempo, los pulmones estaban comprometidos, no podía respirar, y parecía como si estuviesen tratando un paciente con sida y con una enfermedad terminal”.