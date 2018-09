Adamari López reveló por qué no quiere comprometerse con Toni Costa

Adamari Lopez reveló por qué no quiere comprometerse con Toni Costa

La conductora Adamari López durante el programa ‘Un nuevo día’ confesó por qué no ha querido casarse con el bailarín profesional Toni Costa.

Adamari López y Toni Costa han sido una de las parejas más sólidas del medio de espectáculo, ambos tienen una hija llamada Alaïa.

Recordamos que durante la celebración de los 40 años de carrera de Adamari López, Toni Costa y su hija acudieron al foro del programa para sorprender a la conductora.

Y es que muchos de sus fans de la famosa han deseado ver a Adamari López llegar al altar con Toni Costa.

Durante la emisión del programa, Adamari López reveló que hay un motivo por qué no ha querido casarse con su actual pareja.

Adamari López mencionó que Toni Costa hace algunos años le pidió matrimonio, pero ella no ha querido comprometerse.

‘Quizás un poco por miedo, como me divorcié anteriormente, a que no me vuelva a pasar lo mismo’. Comentó Adamari López.