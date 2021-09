Adamari López revela la verdad de su separación con Toni Costa

Adamari López y su hija protagonizan la portada de la revista People en Español, por lo que la conductora ofreció una entrevista en la que habló sobre la nueva etapa en su vida en donde ya no está junto a Toni Acosta.

Hay que recordar que hace unos meses Adamari López anunció inesperadamente que ella y su esposo, el bailarín Toni Costa, habían tomado la decisión de separarse después de varios años casados y de haber procreado a su hija Alaïa.

Es por eso que en esta ocasión, a raíz de la publicación de la revista en donde es portada la guapa Adamari López, también reveló cual fue la razón por la que se separó de su esposo.

¿Por qué se separó Adamari López de Toni Costa?

Resulta que en la entrevista le preguntaron sobre su separación del padre de su hija, a quien conoció en un reality show de baile en donde ambos eran pareja, contó que tuvo una fuerte razón para hacerlo:

“Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”.

Otro de los detalles que también reveló la actriz Adamari López es que su aún esposo le falló en diversas ocasiones durante los 10 años que estuvieron casados, algo que ya no iba a permitir. “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir.

“Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

Mantendrá comunicación con Toni Costa por su hija

La famosa conductora mencionó que le guarda cariño al español y que seguirá en contacto con él debido a su hija: “Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente", aseguró sobre Costa.

"Él es su papá y ahí siempre va a estar”.

Cabe destacar que los rumores de una posible reconciliación entre la actriz Adamari López y Toni Costa surgió hace algunos meses, después de que se les viera vacacionando en España junto a su hija, sin embargo, todo parece indicar que quedaron en buenos términos debido a su primogénita.

