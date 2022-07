Adamari López promueve el poliamor y la destrozan en redes

Adamari López es una bella actriz puertorriqueña que recientemente subió un reel a su cuenta de Instagram que causó gracia, pero también fuertes criticas en donde le dicen de todo y solo por defender un tema poco usual.

Resulta que la actriz puertorriqueña tiene millones de seguidores, muchos la apoyan y otras la critican, pues la han señalado por sus cambios de peso y por sus rupturas amorosas, entre otras cosas.

Hay que destacar que la talentosa Adamari López, en sus redes sociales comparte gran parte de su vida, pero algo que ha llamado la atención últimamente es que se muestra como una persona devota, que asiste a la iglesia cada domingo. Quizás ha sido esto lo que ha hecho que los usuarios estén más al pendiente del tipo de contenido que publica.

Adamari López apoya el poliamor

Resulta que la nueva polémica de la bella Adamari López es que recientemente subió un reel a su cuenta de Instagram que causó gracia, pero también críticas, pues algunos dijeron que promueve el “poliamor”, es decir, el tipo de relación donde se tiene más de una pareja a la vez.

En el video, Adamari luce unos lentes y un conjunto de playera y short, y utiliza un audio que dice: “Si tú eres feliz con una pareja, imagínate con tres. Tiene que pensar en grande amore, te falta visión. Te veo lento”.

Fans criticaron a la actriz

Críticas de Adamari Lopez

Estos son algunos de los comentarios que los usuarios escribieron en respuesta ala publicación de la talentosa Adamari López: “Ay, no des esos mensajes”, “No me metas ideas”, “Andar con tres no representa a una buena mujer, en mi país se llama p…”, “Pero si no pudo con uno, menos con tres”, “Anda alborotada”, entre muchos otros.

