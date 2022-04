Adamari López presume cuerpazo desde lujoso yate en Miami

La conductora de Telemundo volvió a robar miles de suspiros en Instagram.

Adamari López logró cautivó una vez más a sus fieles fanáticos gracias a un nuevo video que compartió en su cuenta de Instagram, en el cual aparece modelando sin pena alguna un coqueto bikini blanco que remarca favorablemente la renovada y escultural figura que posee.

El video consistió en una recopilación de fotos que se tomó durante sus recientes vacaciones en Miami, Florida. Sin embargo, la imagen que llamó la atención de los caballeros es aquella donde posa de manera coqueta ante la cámara desde un lujoso yate para presumir figura a través de un coqueto traje de baño blanco.

La conductora presumió cuerpazo de impacto en nuevo video para Instagram.

Tal y como se esperaba, el sexy video compartido en Instagram no pasó desapercibido para sus seguidores, ya que en tan solo 3 horas superó los 28 mil likes. Además, en la sección de comentarios es posible leer los cientos de piropos que le han dedicado con harto cariño.

Sufrió un radical cambio físico

La impresionante transformación física que sufrió en poco tiempo dejó a más de uno con la boca abierta.

Uno de los piropos más repetidos en esta nueva publicación es aquel donde halagan la evidente pérdida de peso que ha tenido en el último par de años, lo cual desató rumores de una cirugía estética para lograrlo. Sin embargo, ella reveló en una reciente entrevista con MoluscoTV para YouTube que bajó más de 20 kilos haciendo grandes sacrificios.

“Aguantar el pico y hacer mucho sacrificio, yo no soy de hacer dieta, yo no soy buena para hacer dieta… Yo como en porciones más pequeñas, lo que si elimine por completo fue el refresco aunque me gusta. La vida no se trata de hacer lo que quieres, sino de hacer sacrificios para lograr cosas en la vida”, declaró Adamari López, quien ahora pesa 48 kilos.

¿Cuántos años tiene Adamari López?

Hoy en día, la conductora es muy querida por el público de Telemundo.

Adamari López nació el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico; por lo que ahora tiene 50 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la conductora de Telemundo comenzó a bajar de peso luego de anunciar que se separaba de su esposo Toni Costa tras casi 10 años de relación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales