¡Adamari López preocupada! puede haberse contagiado de Coronavirus/foto: Caras

La puertorriqueña Adamari López se encuentra muy preocupada en estos días, ya que cree que podría haberse contagiado de Coronavirus, ya que la conductora y actriz tuvo una reunión con la esposa del actor Tom Hanks, Rita Wilson, y ambos dieron positivo a las pruebas de COVID-19.

La conductora del programa de Telemundo “Un nuevo día” está en espera de los resultados el laboratorio para saber si fue contagiada del pandémico virus. Adamari López tuvo un encuentro con Rita Wilson antes de que esta diera a conocer que era portadora del Coronavirus junto con su esposo Tom Hanks.

Ante la situación, Adamari no lo dudó y recurrió a su centro médico más cercano para realizarse las pruebas necesarias y saber si tiene o no COVID-19. Y es que no se trata de que sea paranoica, sino que simplemente quiere descartar esa posibilidad para no poner en riesgo a su pequeña hija Alaïa de 5 años, ni a su esposo, el bailarín y coreógrafo español Toni Costa.

Adamari López y las enfermedades

Desafortunadamente la actriz de “Amigas y Rivales” ha tenido que vivir difíciles situaciones en cuanto a su salud. Y es que Adamari López vivió momentos muy duros cuando padeció cáncer de mama hace más de 10 años. Durante ese periodo de su vida sufrió mucho como cualquier persona que tiene cáncer, pero para la fortuna de la puertorriqueña, después de un tiempo y por sus tratamientos, logró superar dicha enfermedad.

Adamari López tuvo cáncer de mama a los 33 años/Foto: Telemundo

Sin embargo, en noviembre de 2018, Adamari López de 48 años, volvió a estar en riesgo de muerte, después de que se enfermara de una complicada influenza que la obligó a estar durante varios días en el hospital.

Aunque también logró superar ese padecimiento, ahora de nueva cuenta tendrá que estar en aislamiento temporal y seguir rigurosos procedimientos médicos en caso de dar positivo al Coronavirus. Hasta ahora no se han dado a conocer los resultados, pero el público y los fans están muy al pendiente.