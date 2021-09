Adamari López modela diminuto vestido desde Disneylandia y roba suspiros

Adamari López sorprendió a sus fieles fanáticos al protagonizar la nueva portada de la revista People en Español al lado de su hija Alaïa Costa. Sin embargo, la sesión de fotos nos permitió ver a la actriz y conductora de Telemundo modelando un diminuto vestido rosa desde las instalaciones de Disneyland, el cual resaltaba su indiscutible belleza.

En la imagen podemos ver a la estrella originaria de Puerto Rico modelar un vestido en color rosa pastel, el cual combinó con unos elegantes tacones del mismo color y unos largos aretes plateados. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la prenda contaba con un pronunciado escote, mismo que dejaba al descubierto sus encantos delanteros.

La actriz y conductora lució como toda una princesa en las instalaciones de Disneyland.

La publicación que realizó la famosa revista desde su cuenta de Instagram logró superar los 25 mil likes en tan solo un par de días, mientras que en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos que sus fieles fanáticos le han dedicado con mucho cariño.

¿Abusó del photoshop?

Sus detractores aseguran que ella no debería abusar del photoshop.

Sin embargo, no todos los comentarios que recibió la actriz, quien hace poco se sumó al nuevo show de Telemundo ‘Así Se Baila’, fueron buenos ya que algunos de los cibernautas señalaron que los editores de la famosa revista abusaron de photoshop con el fin de mejorar su aspecto.

“Ni se parece de tanto photoshop”, “Está linda y ha conseguido bajar de peso, pero paren ya con el photoshop que no es para tanto”, “Eso es una imagen falsa porque todos saben que ella no se mira así” y “La revista piensa que somos bobos o que, porque no las dejan naturalitas”, son algunas de las críticas que recibió en Instagram.

¿Cuántos años tiene Adamari López?

La actriz puertorriqueña saltó a la fama gracias a Televisa.

Adamari López tiene 50 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz y conductora nació un 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico. Saltó a la fama gracias a su participación en diversas telenovelas de Televisa y ahora forma parte de la cadena Telemundo.

Fotografías: Redes Sociales