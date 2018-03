Adamari López manda mensaje a Luis Fonsi luego de cantar juntos

Hace unos días se dio a conocer en el programa 'Un nuevo día', donde Adamari López es conductora, un video en el que ella realiza un dueto junto a su ex pareja Luis Fonsi del tema 'Échame la culpa' por medio de la aplicación 'Smule'.

Esto fue debido a un reto que se lanzó precisamente en el programa matutino que conduce Adamari y debido a esto recibió algunos comentarios de sus compañeros, entre ellos uno donde le señalan que en el video se ve con los ojos brillosos.

Ante este comentario, Adamari López contestó:

“Cómo no me van a brillar los ojitos con un cantante tan carismático y tan impresionante como Luis Fonsi”

Minutos después se reveló que Adamari fue la ganadora del desafío al obtener más me gusta y lograr más de 2 millones de reproducciones, momento que aprovechó para enviar un mensaje a su ex.

“Oye, y no me van a mandar un Disco de Oro, una cosa de esas. Fonsi, móchate con algo, que no me han mandado nada”, finalizó bromeando.