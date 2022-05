¿Adamari López llama "quita maridos" a la nueva novia de Toni Costa?

Cibernautas aseguran que el nuevo video de la actriz y conductora es una indirecta para Evelyn Beltrán.

Adamari López causó gran alboroto entre sus fieles fanáticos al compartir un nuevo y divertido video en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la hoy conductora estrella de Telemundo nunca esperó que fuera señalada de lanzar una indirecta a Evelyn Beltrán, la nueva novia de su ex pareja Toni Costa.

En el clip vemos a la también actriz, quien luce su renovada figura a través de un diminuto y coqueto jumper rosado, imitar un audio que le pregunta “¿Cómo se le dice a la mujer que ha quitado el marido a otra?” a lo que ella se limita a responder que “Gracias, muchas gracias” para después soltar una fuerte carcajada.

Como era de esperarse, el videoclip no pasó desapercibido para sus más de 7.5 millones de seguidores. No obstante, algunos de ellos aseguran que en realidad se trata de una indirecta a Evelyn Beltrán y que no soporta que su ex pareja la haya superado y se diera una nueva oportunidad en el amor.

Adamari López terminó su relación por este motivo

El bailarin y la actriz acordaron mantener una cordial relación por el bien de su hija Alaïa.

Fue a finales de mayo del 2021 cuando la presentadora del programa ‘Hoy Día’ anunciaba que se separaba del bailarín tras casi 10 años juntos. Meses más tarde, ella confesó en entrevista para Al Rojo Vivo de Telemundo que terminar su relación fue una decisión inteligente y que con ella buscaba cuidar la salud mental de Alaïa, su hija en común.

“He tomado decisiones que son inteligentes, son decisiones pensadas en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija… Son cosas cotidianas que pasan en pareja que no necesariamente están bien, debo saber darme mi respeto y mi lugar”, declaró Adamari López.

¿Quién es la nueva novia de Toni Costa?

La pareja no ha dudado en presumir su amor en redes sociales, lo cual le ha costado duras críticas.

La nueva novia de Toni Costa se llama Evelyn Beltrán. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella es influencer de belleza mexicana que tiene 27 años de edad y actualmente radica en Texas. Cuenta con más de 211 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde se presenta como "La Bichota".

