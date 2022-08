¿Adamari López le manda indirectas a la novia de su ex? Este video lo comprobaría

El clip de la actriz ha causado gran controversia entre sus seguidores de Instagram.

Adamari López se ve inmersa una vez más en la polémica y todo por culpa de un nuevo video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el cual ha sido considerado como una fuerte indirecta a Evelyn Beltrán, quien es conocida por ser la nueva novia de Toni Costa.

En la grabación podemos oír a la actriz y conductora de origen puertorriqueño decir ante la cámara que ella no tiene necesidad de sentir celos de las nuevas mujeres de sus ex parejas: “Ni celosa ni envidiosa, porque eso ya fue mío. Y vuelve a ser mío si me da la gana”.

La última frase ha causado gran controversia entre algunos de sus seguidores, quienes consideran que se trata de una clara indirecta para Evelyn Beltrán, quien inició un romance con el bailarín Toni Costa a finales del 2021 y que presume con orgullo en redes sociales.

Evelyn Beltrán defiende a Toni Costa

La novia del bailarín no dudó en defenderlo de las críticas que recibió durante su participación en La Casa de los Famosos 2.

Pero, ¿por qué se piensa que es una indirecta? Resulta que el controversial video que Adamari López compartió en Instagram llega algunos días después de que Evelyn Beltrán compartiera un emotivo mensaje para defender a Toni Costa de quienes lo critican tras su participación en La Casa de los Famosos 2.

Más de uno asegura que ella está celosa del gran amor de la pareja, pero esto no ha sido confirmado. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la actriz y conductora estrella de la cadena Telemundo ha sido señalada de arremeter en contra de la nueva novia del padre de su hija, pues en mayo pasado la acusaron de llamarle “quita maridos”.

¿Qué pasó con Adamari López y Toni Costa?

La pareja ha tratado de tener una relación cordial por el bienestar de su hija en común.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Adamari López confirmó en mayo del 2021 que se separaba de Toni Costa tras casi 10 años juntos. Respecto a las razones, ella ha dicho que no se trata de una rabieta, capricho o un castigo, solo que hay cosas que no estaba dispuesta a permitir que vuelvan a pasar.

