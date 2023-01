¿Adamari López lanzó fuerte advertencia a la novia de su ex?

La puertorriqueña vuelve a estar inmersa en la polémica por sus publicaciones en redes sociales.

El 2023 apenas comienza y Adamari López ya está siendo perseguida por el escándalo, esto debido a que algunos cibernautas la han señalado de mandarle una fuerte indirecta a Evelyn Beltrán, la influencer que desde hace casi un año sostiene un romance con Toni Costa.

La grabación nos deja ver a la actriz y conductora pasar frente a un frasco de vidrio que guarda galletas en su interior para luego irse no sin antes amenazar con regresar y llevarlaselas sin importarle que esté rompiendo la dieta. Tal y como se esperaba, su sentido del humor fue halagado por sus más de 8.3 millones de seguidores en Instagram.

Cibernautas aseguran que el último vídeo que la actriz compartió en Instagram es una indirecta para Evelyn Beltrán.

Pese a que la ex pareja de Toni Costa hacía referencia a las galletas y el romper la dieta, más de un cibernauta aseguró que el video había sido compartido con la finalidad de lanzar una indirecta a Evelyn Beltrán, a quien supuestamente amenazó con regresar por su pareja.

Adamari López responde a las acusaciones

Estos señalamientos no pasaron desapercibidos para la estrella de Telemundo, quien recurrió a su cuenta de Instagram para dejar en claro que los mensajes que ella comparte no van dedicados a nadie y que si alguien se siente agredido es porque sabe que actuó mal.

“Mi perfil no tiene indirectas para nadie, sabrás tu que hiciste para identificarte”, declaró Adamari Lopez. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la originaria de Humacao, Puerto Rico le responde a quienes le acusan de tirar indirectas a la nueva novia de su ex.

¿Qué pasó entre Adamari López y Toni Costa?

La ruptura de la pareja fue uno de los temás más mediáticas del 2021.

La Verdad Noticias te informó en mayo del 2021 que Adamari López anunciaba su separación de Toni Costa tras casi 10 años de relación. Aunque nunca ha revelado los motivos que la orillaron a tomar dicha decisión, la conductora dio a entender que ocurrieron cosas que no está dispuesta a perdonar, lo cual hace pensar que se trata de una infidelidad.

Fotografías: Redes Sociales