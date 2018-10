Adamari López hospitalizada y asustada por enfermedad

Hace un par de días, Adamari López, conductora del programa ‘Un nuevo día’, publicó en sus redes sociales que se encontraba muy emocionada y orgullosa de sus raíces, por lo que decidió asistir a un desfile en apoyo a toda la cultura hispana.

Sin embargo, horas después su alegría se vio obstaculizada, pues con lágrimas en los ojos y cara de angustia, Adamari compartió una fotografía desde el hospital.

“Buenos días por la mañana, me he sentido súper malita en estos días y no me queda otro remedio que venirme a poner un suero”, se escucha decir a Adamari en el breve videoclip.

La también actriz comentó que se sentía muy mal, por lo que los doctores le dieron un medicamento, no obstante, la conductora aseguró que lo iba a vomitar todo, pues tenía un desagradable aspecto.

“Les cuento que soy la peor para tomar medicamentos y me acaban de dar esa cosa horrenda que se ve ahí, estoy segura que la voy a vomitar”, declaró en un segundo clip.

Ese mismo día pero horas más tarde, López se volvió a reportaren las redes sociales, pues sus seguidores querían saber si se encontraba bien; esta ocasión en la imagen que publicó se le ve saliendo del centro médico con un cubrebocas.

De acuerdo a la información que brindó su representante, la puertorriqueña se enfermó de una fuerte gripe, pero gracias a los medicamentos y cuidados debidos ya está mejor de salud.