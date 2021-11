Adamari López habla por primera vez de su ruptura con Toni Costa

Adamari López se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por presumir su nueva figura, misma que ha dejado maravillado a todos sus fanáticos, sino por abrir su corazón y hablar por primera vez acerca de su ruptura sentimental con el bailarín Toni Costa, quien también es el padre de su hija Alaïa.

En entrevista para Al Rojo Vivo de Telemundo, la conductora reveló que considera que el haberle puesto fin a su relación fue una decisión inteligente: “Creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar”.

La conductora puertorriqueña asegura que decidió separarse de Toni Costa para evitar problemas en la salud mental de su hija.

“Son decisiones pensando en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija", añadió Adamari López.

La hoy jueza del nuevo show de Telemundo mencionó que se separó con el fin de evitar problemas en la salud mental de su hija: “La salud mental se ve tan afectada por cosas que nosotros como familia también podemos cuidar, ¿por qué no prevenir que nuestros hijos presenten algún trastorno que se pudo haber evitado con una decisión mejor tomada?”.

No hay marcha atrás en la separación

La originaria de Humacao, Puerto Rico considera que hay cosas que no debe permitirse en una relación: “Son cosas, a lo mejor simples y cosas cotidianas que pasan en pareja que no necesariamente están bien y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo”.

“Yo tomé una decisión, quizás buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar y al no pasar pues entonces mejor tomamos caminos diferentes”, agregó la también ex esposa de Luis Fonsi, dejando en claro que su separación con Toni Costa es definitiva.

Sin embargo, ella aseguró que ambos han decidido darle la mayor prioridad a su hija: “En términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos, siempre tendrá la puerta abierta”.

¿Quién es la pareja actual de Adamari López?

Adamari López no está interesada en buscar un nuevo amor, pues prefiere enfocarse a " fortalecer el espíritu, el alma y el cuerpo".

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos meses que Adamari López se dejó ver cariñosa con un conductor, lo cual desató rumores de romance. Ante dicha situación, ella aseguró en esa misma entrevista que no quiere un nuevo amor: “Este no es el momento para pensar en eso, es un momento de seguir enfocada en fortalecer el espíritu, el alma, el cuerpo y si eso se da más adelante se dará, pero ahora no estoy pensando en eso”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales