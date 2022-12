Adamari López discutió con Andrea Meza; la modelo defendió a Clara Chía Martí

Desde que se confirmó el romance entre Piqué y Clara Chía Martí, surgieron fuertes comentarios de que él le fue infiel a Shakira, por lo que diversos medios y programas de televisión han comentado sobre el escándalo, incluso Adamari López ha dado su opinión.

Y es que, todo surgió durante el programa “Hoy Día”, donde las conductoras tocaron el tema de Piqué y su novia de que habrían terminado su relación de pareja, motivo por el cual López dijo que ella sabía que estaba dentro de una relación y que salía con un hombre que tenía una relación de 12 años.

Por su parte, Andrea Meza no se quedó callada tras el comentario de su compañera y defendió a Clara al decir que solo se le culpó a ella y no al español, pues mencionó que el hombre está tranquilo y que si le coquetean que ni modo.

Adamari López se enfureció en pleno programa en vivo

La conductora de Telemundo no estuvo de acuerdo con el comentario de Andrea y expresó enojada: “Yo no estoy diciendo que él está bien, tampoco ella, o sea, una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene una relación con otra mujer, no es una roba maridos, pero está mal”. Dijo.

“Es una mujer que no tiene principios”. Dijo Adamari.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que Clara Chía y Piqué iniciaron una relación en medio del escándalo, lo que ha causado varias reacciones de los usuarios, incluso algunos estuvieron de acuerdo con el comentario de López.

¿Dónde está trabajando Adamari López?

La conductora trabaja en Telemundo

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la conductora Adamari López continúa en Telemundo, pues la puertorriqueña se quedó en la nueva temporada del programa, mientras que todos sus compañeros fueron despedidos de la emisión por los nuevos cambios.

