Adamari López dice que Toni Costa le hace falta para resolver problemas en casa.

La conductora Adamari López, de 51 años, recientemente pasó por momentos difíciles después de las intensas lluvias registradas en la ciudad de Miami, las cuales causaron varios imperfectos en el exterior de su hogar.

A pesar de que no es la primera tormenta que le toca a la presentadora boricua en esa residencia, sí es la primera en la que no está Toni Costa para salvarla, ya que el bailarín actualmente vive en Ciudad de México, donde forma parte de “La Casa de los Famosos 2”.

A través de un video, compartido vía Facebook, Adamari López expresó lo mucho que sentía la ausencia de su ex, con quien tiene una hija en común -Alaïa-, pues señaló que no le dejó instrucciones sobre qué hacer en caso de inundaciones.

Inundaciones ponen en problemas a Adamari López

“Han sido días lluviosos en Miami y necesito de un hombre para resolver todos los problemitas en casa, ya que Toni no me dejó instrucciones ¿Cuántas mujeres por aquí, como yo?”, Adamari López compartió en video con una duración menor a los tres minutos.

La Verdad Noticias informa que el problema principal que enfrentó la también actriz, después de las intensas lluvias, estuvo relacionado con el desbordamiento de su alberca, ya que el agua estuvo a nada de meterse a su casa y amenazar parte de su inmueble.

¿Qué dijo Adamari López sobre Toni Costa?

“Encontré a un hombre que tenía las habilidades correctas para ver si me puede ayudar a que la piscina agarre un cauce que no sea para dentro de mi casa, porque miren, por favor, todo lo que tengo aquí, luego no se me vaya a meter al área de cuartos”, sentenció la conductora Adamari López sobre Toni Costa mientras señalaba varios encharcamientos.

A pesar de su preocupación, el esposo de una de sus mejores amigas asistió a su rescata y le dejo ver que la solución era mucho más sencilla de lo que ella imaginaba, ya que todo consistía en vaciar el agua con la ayuda de una manguera.

