Adamari López denuncia que está siendo utilizada para estafar personas

Adamari López recurrió a sus redes sociales para alertar a todos sus fanáticos que una marca de pastillas para bajar de peso está utilizando su imagen para darse publicidad, esto luego de que la conductora puertorriqueña tuviera un espectacular cambio físico tras su separación con el bailarín Toni Costa, quien también es el padre de su hija Alaïa.

Por medio de sus historias de Instagram, la hoy jurado del reality show Así Se Baila mencionó que ha estado recibiendo varios mensajes de sus seguidores para preguntarle sobre los resultados de unas pastillas keto que promocionan con su imagen y sin contar con su autorización.

Una marca de pastillas para adelgazar usa la imagen de la ex pareja de Toni Costa para tener mejores ventas.

“Tengo muchos mensajes de personas hablándome de unas tales pastillas de keto, que si yo estoy recomendando, que si yo me he tomado para bajar de peso, pero la realidad es que yo no me estoy tomando ningunas pastillas, no tengo nada que ver con esta publicidad”, reveló la estrella de Telemundo en un video.

Revela su secreto para bajar de peso

Asimismo, la conductora mencionó que ella no ha tomado productos milagros y que el secreto para perder peso fue cambiar sus hábitos alimenticios. Por último, pidió a sus fanáticos que no se dejen engañar por aquellas personas que usan a los famosos para aumentar sus ventas.

“Yo simplemente estoy comiendo de manera más saludable en pequeñas porciones... Así que no se dejen engañar, no estén comprando cosas que yo no estoy promocionando y que simplemente son una publicidad engañosa. Estén muy pendientes”, finalizó Adamari López.

¿Qué se hizo Adamari López?

La conductora ha sufrido un cambio impresionante en lo que va del año.

La Verdad Noticias te dio a conocer a principios del pasado mes de agosto que Adamari López aseguraba que no se sometió a ninguna cirugía para bajar de peso, esto debido al impresionante cambio físico que sufrió tras separarse de Toni Costa, con quien tuvo una relación de casi diez años, y que muchos relacionaron con una cirugía bariátrica.

