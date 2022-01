Adamari López da positivo a COVID-19; creía que era un simple resfriado

Adamari López despertó la preocupación de sus fieles fanáticos al revelar que lamentablemente se ha contagiado de COVID-19, motivo por el cual tendrá que mantenerse aislada hasta que supere la enfermedad. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que aseguró que en un principio creyó que se trataba de un simple resfriado.

La actriz y conductorareveló en sus historias de Instagram que se ausentó de los programas televisivos donde actualmente participa debido a que estaba siendo víctima de un resfriado. Al ver que los días pasaban y que su salud no mejoraba, ella decidió hacerse una prueba, cuyo resultado fue lamentablemente positivo.

“Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo”, declaró Adamari López.