Adamari López cuenta cómo le dijo a su hija que se separó de Toni Costa

Adamari López es una de las actrices y conductoras de televisión más reconocidas por los latinos debido a sus actuaciones en telenovelas memorables para empresas como Telemundo, donde actualmente trabaja, sin embargo en el úlimo año se ha convertido en blanco de la prensa debido a su separación con Toni Costa.

Y es que la puertorriqueña se ha mostrado feliz en su nueva etapa en su vida, aunque eso no ha evitado la polémica con su ex pareja Toni Costa, de donde se ha dicho muchas cosas.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hace poco Adamari López confesó cuál fue la razón por la que dejó las telenovelas, aunque no descartó volver a ellas pronto, sin embargo ahora es noticia porque asistió al programa de una amiga donde habló largo y tendido sobre la relación que tuvo con Toni Costa.

Así le dijo Adamari López a su hija sobre su separación con Toni Costa

Adamari López estuvo como invitada en el podcast Loque no se habla, mismo que es conducido por Giselle Blondet en compañía de la psicóloga y coach Janis Santaella, en este espacio la actriz y presentadora de televisión aprovechó para explayarse sobre su ruptura con Toni Costa.

La carismática puertorriqueña hablói sobre lo difícil que fue su separación del bailarín español Toni Costa, la cuál sucedio en mayo de 2021.

"Yo pensaba que uno estaba construyendo una familia para toda la vida con una estabilidad, con problemas como todos podemos pasar, pero con ese deseo de visualizarnos juntos para educarla, criarla y divertirnos juntos como familia con ella. Ese cuento que tenía quizás en mi cabeza resultó ser diferente al que yo pensaba y me preocupaba mucho", dijo la actriz de novelas como gata Salvaje, Amigas y Rivales y Bajo las riendas del amor.

Asimismo aclaró que esto sucedió porque viene de una familia en la que sus padres estuvieron juntos durante toda la vida, por lo que le daba mucho miedo tomar una decisión diferente y que eso afectara a su hija Alaïa.

Además apuntó que ambos intentaron ser muy abiertos con su hija, pues aunque habían conversado antes con ella, luego lo hablaron con una psicológa presente, pues lo más importante para ambos era que hubiera un profesional que pudiera ayudar a Alaïa.

"Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaban decidiendo papá y mamá y que nos viera de una manera armoniosa tomar esa decisión. La plática profunda, la explicación más clara, fue delante de una profesional". reveló Adamari.

Además afrimó que nunca le dio razones a Alaïa pues piensa que está muy chiquita aún, pero se lo expresó a ella diciéndole que cuando esté más grande hablarían

"0Siempre que quieras me puedes preguntar y yo te voy a contestar con la verdad, pero pienso que este no es el momento para hablarte de eso'. [Está] muy chiquita, esas razones ni las entiende, y a los niños yo pienso que no hay que hablarles más de lo que ellos te preguntan, los niños son básicos también". afirmó.

Te puede interesar: Adamari López presume atrevido baile junto a un guapo instructor de zumba

¿Por qué se separaron Adamari López y Toni Costa?

La pareja estuvo junta por 10 años

Desde su separación ambos han dado los motivos por los que tomaron dicha decisión, en su momento Adamari López externó frente a las cámaras del programa matutino de telemundo Hoy Día que decidió separarse de Toni porque encontró “la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

Mientras que en alguna ocasión Toni Costa indicó que la relación con Adamari se enfrió debido a que su hija dormía entre los dos, por lo que no podían tener una intimidad real.

Lo único cierto es que hasta el momento ambos han hecho sus carreras por aparte y se encuentran enfocados en sus carreras.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram