Adamari López con nueva figura y el secreto para perder peso

Adamari López acudió a Instagram para demostrar a los haters que no necesita de operaciones para bajar de peso y llegar a su figura ideal, después de varios rumores sobre haberse ayudado con el bisturí.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió unas fotos del antes y después de su figura, en ambas mostrándose haciendo ejercicio al aire libre; en las imágenes se ve cómo está corriendo en un parque con muchas áreas verdes.

Como te revelamos anteriormente en La Verdad Noticias, Adamari López asegura que no se sometió a ninguna cirugía para bajar de peso, y que su secreto ha sido una combinación de ejercicio y buena alimentación.

La nueva figura de Adamari

Adamari sorprende con sus rutinas de ejercicio

En 2020, Adamari López impactó con su drástico cambio físico, lo que hizo que muchos cuestionaron sus método para perder peso, asegurándo que fue gracias a operaciones, lo que ella ha negado.

“Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital. No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes [...] (Mi motivación) fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma”.

¿Qué tipo de cáncer tenía Adamari López?

López es una sobreviviente de cáncer de mama

Adamari es una de las muchas famosas sobrevivientes de cáncer de mama, cuyo difícil de recuperación y tratamiento fue aún más complicado ya que coincidio con su divorcio con el cantante, Luis Fonsi.

La actriz se sinceró sobre cómo el cáncer también le costó su salud emocional, pero fue el que su esposo le pidiera el divorcio tras enterars de su enfermedad, fue “un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer de ese momento”.

Ahora, Adamari López está retomando su vida tras su batalla contra el cáncer y su divorcio con Luis Fonsi; actualmente, la actriz es conductora de “Un Nuevo Día”, y disfruta de una mejor vida familiar.

