Adamari López con ATREVIDA prenda muestra sus encantos en Telemundo

Los fans de la conductora Adamari López se han mostrado fascinados con el nuevo guardarropa de la puertorriqueña en Un Nuevo Día, esto luego de que presumiera los primeros cambios físicos que esta teniendo con el reto que se impuso para verse mejor.

Tal parece que el público está feliz con Adamari López , pues está bajando de peso y los fans ahora también aplauden su nuevo vestuario, el cual aseguran que cada día le favorece más, ya que el día de hoy llegó con una minifalda blanca al programa y sus piernas han elevado la temperatura de toda su empresa televisora.

No queda duda que los televidentes están encantados con las nuevas y más tonificadas curvas de la puertorriqueña y todo mundo comenta sobre las ardientes piernas de Adamari López en minifalda, pus al verlas están mas que fascinados con el nuevo guardarropa de la puertorriqueña en Un Nuevo Día, y todo gracias a su nueva y sexy anatomía.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Adamari López también ha expuesto que día a día hace anotaciones sobre los progresos que está realizando en relación a su dieta y junto a sus fieles fans avanza en este proceso, y les pide que junto a ella se anoten a mejorar su alimentación.

La dieta que sigue Adamari López

“Cada día que pasa me siento más contenta y emocionada con mi nuevo estilo de vida. Cuando reflexiono en mi cuaderno de progreso me doy cuenta de lo fácil que ha sido transformar mi alimentación. Gracias a los consejos que me ofrecen ahora que estoy siguiendo el “plan verde”, ya he probado muchas de las recetas”.

Por último la bella Adamari López comentó: “Pendientes que les estaré compartiendo mis favoritas! Escríbeme el resultado de tu evaluación personalizada y cuál es tu plan. Haz click en el link de mi biografía y suscríbete para que logremos este reto juntas”.

