Adamari López calla a sus críticos con ¡esta fotografía!

Aunque Adamari no acostumbra a presumir su cuerpo en redes sociales como la mayoría de figuras del espectáculo, en esta ocasión demuestra que no es por miedo o pena que la razón por la que no lo hace.

Recientemente, la famosa conductora mantuvo pegados a la pantalla a sus fieles seguidores por diferentes publicaciones que hizo a través de Instagram en las que ‘enseñó de más’ ante la cámara.

A pesar de que Adamari López no es afecta a publicar este tipo de fotografías, generalmente recibe comentarios que halagan su belleza y resaltan su elegancia, sin embargo nunca faltan quienes despotrican contra ella por su figura; hecho que no le impide mostrar algo de piel en su ropa entallada.

Una de las fotografías con las que Adamari López generó más polémica en Instagram fue la que publicó a finales de 2017, en la que sus piernas fueron noticia y donde muchos la llamaron ‘orgullo de Costa Rica’.

Mira algunas de las reacciones que generó:

‘Qué lindas piernas mi bella Ada’; ‘Piernas, piernotas, y piernitas’; ‘No hagas caso de esos comentarios que provienen de personas envidiosas, sigue siendo como eres y no le pares a lo que dicen, te ves bella con todo lo que usas’; ‘Estás linda, desde de niña te he admirado mucho’.

En su labor dentro del programa Un Nuevo Día, Adamari López ha demostrado que la pena no la embarga y ha destacado en diferentes ocasiones por su belleza y carisma ante las cámaras.

En cuanto al tipo de prendas que la presentadora usa, se encuentran hermosos vestidos que destacan sus maravillosas piernas y hace que muchos de sus seguidores caigan rendido ante su belleza.