Adamari López asegura que no se sometió a ninguna cirugía para bajar de peso

Adamari López ha dejado aún más enamorados a sus fanáticos con los sorprendentes cambios que ha tenido su cuerpo tras perder varios kilos, pero ella aseguró en una reciente entrevista que, contrario a lo que algunos rumoran, ella no se ha sometido a ninguna cirugía para bajar de peso.

“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones”, aclaró la también actriz.

“Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital”, declaró la puertorriqueña Adamari López para el diario español La Opinión.

Adamari López bajó de peso con el programa de Oprah

Este es el antes y después de Adamari tras perder varios kilos/Foto: EP e Instagram

Adamari, quien es presentadora del Hoy Día, también explicó cómo ha sido la experiencia de mejorar sus hábitos de vida a través del programa Weight Watchers de la también conductora Oprah Winfrey.

“(Mi motivación) fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma. En principio, cuando empecé con WW, bajé como 10 libras (aproximadamente cuatro kilos y medio), y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien”, declaró.

“Vino la pandemia y yo creo que nos descolocó a todos en muchos aspectos, y tuvimos que reenfocarnos en todos los aspectos de la vida”, comentó la famosa, quien hace poco se separó de su pareja, Toni Costa, como te informamos en La Verdad Noticias.

Asimismo, Adamari López dice que el secreto de su pérdida de peso no sólo es el ejercicio, sino también enfocarse en la alimentación. “Al seguir con WW lo que podía hacer también era, además del ejercicio, reducir un poco las porciones que estaba comiendo”.

De igual manera mencionó que eliminó por completo los refrescos, algo que no había hecho en el pasado. “Afortunadamente WW te permite agarrar de los alimentos que tu desees, lo que tú quieras, siempre y cuando te mantengas con tus puntos”,explicó la conductora.

¿Cuántos kilos ya perdió Adamari López?

La conductora suele realizar ejercicio y otras actividades físicas con su hija, lo que le da mayor motivación/Foto: Instagram

Adamari informó que hasta el día de hoy, ya ha perdido casi 20 libras (alrededor de nueve kilos) de cuando comenzó hace un año y medio en WW, algo que le da mucha alegría compartir con sus seguidores.

Además, la conductora y actriz de 50 años reveló que su hija Alaïa ha sido su gran aliada en este proceso, ya que ambas realizan diversas actividades juntas, como andar en bici, bailar y hacer ejercicio.

La conductora Adamari López suele publicar en sus redes sociales algunos de los platillos que consume y sus rutinas para ejercitarse.

