Adamari López INSPIRA, James Corden seguirá su dieta para bajar de peso

James Corden, destacado presentador de la televisión estadounidense, sorprendió a sus fieles fanáticos al revelar que este 2021 se someterá a una dieta que le ayude a bajar de peso, esto como parte uno de sus principales propósitos para el nuevo año, mismo que había postergado durante 15 años.

Según información del portal TMZ, una de las razones por la cual James Corden ha decidido bajar de peso es por amor a sus hijos, pues teme que en un futuro su condición física ya no le permita disfrutar de las actividades que aún disfruta de realizar a su lado.

“Estoy harto de mi apariencia, de no ser saludable. No quiero despertarme cansado o avergonzado cuando estoy persiguiendo a mi hijo en el campo de fútbol y me quedo sin aliento después de 3 minutos”, declaró el presentador de ‘The Late Late Show’.

Por dicha razón es que James Corden se ha puesto en contacto con la empresa Weight Watchers para que le ayuden a cumplir su propósito de año nuevo: “Creo absolutamente que WW tiene las herramientas para hacer de este año en que yo haga este cambio. Quiero cambiar la forma en que vivo. Quiero ser mejor para mis hijos y familia.

'The Late Late Show' fue el programa que lanzó a James Corden al mundo de la fama en Estados Unidos.

Adamari Lopez, embajadora latina de Weight Watchers

James Corden seguirá el mismo régimen alimenticio que Weight Watchers le ha otorgado a otras personalidades del mundo del espectáculo como Oprah Winfrey, Jennifer Hudson y Adamari Lopez, esta última se convirtió el año pasado en la embajadora latina de la empresa y sus resultados han sido sumamente espectaculares.

