Adamari López: Amigo cercano ¡habla sobre su embarazo! (VIDEO)

Hace varias semanas la conductora Adamari López, abandonó la emisión de 'Un Nuevo Día' por presuntos problemas de salud; al estar tanto tiempo fuera de pantalla, muchos son los rumores que se han desatado en torno a los padecimientos de la carismática conductora de televisión.

Desde un supuesto embarazo de gemelos, hasta los inconvenientes que le ha causado la 'influenza’, han sido las teorías que han salido a la luz; sin embargo, la única información confirmada, es que Adamari López ha tenido complicaciones en las vías respiratorias, lo la ha tenido hospitalizada por varias semanas.

Adamari López: Amigo cercano ¡habla sobre su embarazo!

¿ESTÁ EMBARAZADA?

Recientemente Alan Tacher, amigo cercano de la actriz, desmintió los rumores sobre un embarazo, y compartió algunos detalles sobre su querida amiga, pues sabe que el público sigue muy preocupado por su estado de salud.

"No he platicado con ella, la quiero muchísimo, pero tengo muchos amigos, precisamente, muy cercanos a ella y he estado platicando con ellos y ya ves que se rumoreaba que el embarazo, que esto, que aquello, pero la verdad está enfermita. Por lo que yo se de una fuente cercana, tuvo un problema en los pulmones, no sé si es bronquitis o neumonía o ese tipo de situaciones que se le fue complicando", reveló Alan.