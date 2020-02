Adam Sandler ARREMETE contra los Oscars y sus nominados llamándolos idiotas

Adam Sandler no ha ocultado su enojo y frustración por no haber sido nominado a Mejor Actor en los Premios Oscars 2020 pero su indignación parece haber alcanzado su punto máximo y no pudo contenerse más.

Durante la entrega de los Independent Spirit Awards, Adam Sandler recibió el galardón a Mejor Actor por Uncut Gems y en su discurso arremetió en contra de los Premios Oscars y sus nominados, en especial en la categoría para la que fue rechazado.

En su discurso, Adam Sandler mencionó como el haber sido rechazado en los Oscars le recordó a sus días de preparatoria cuando sus compañeros no votaron por él para ser “El Más Atractivo” en el anuario escolar y en su lugar lo eligieron como “Mejor Personalidad.

“Me doy cuenta de que los Independent Spirit Awards son los premios de Mejor Personalidad de Hollywood. Así que dejen que todas esos idiotas tengan sus Oscar mañana por la noche. Su atractivo aspecto se desvanecerá con el tiempo, mientras que nuestras personalidades independientes brillarán para siempre”, expresó el actor.

También te puede interesar: Oscars 2020: La verdadera razón por la que Adam Sandler no fue nominado

The Spirit Awards

Para los críticos, la actuación de Adam Sandler en Uncut Gems, ha sido la mejor que ha realizado en años y muchos pensaron que le conseguiría una nominación a los Premios Oscars pero dicha nominación nunca llegó.

"Dejen que todas esos idiotas tengan sus Oscar mañana por la noche. Su atractivo aspecto se desvanecerá con el tiempo"

Sin embargo, los premios independientes conocidos como Spirit Awards sí lo reconocieron por su sorprendente actuación en Uncut Gems, después de años siendo siendo criticado por hacer “películas pésimas”.

“Aubrey Plaza y yo hicimos “Funny People” hace 11 años. Esa fue en realidad la última vez que los críticos pretendieron no odiarme durante cinco minutos [...] Mis compañeros nominados, que ahora y para siempre serán conocidos como los muchachos que perdieron ante Adam Sandler. ¿Cómo pasó eso? “.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana