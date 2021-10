Adam Levine responde a las críticas por su reacción cuando una fan lo abrazó

Adam Levine no quiere que los fanáticos piensen que para él es una tortura estar cerca de sus fans, por eso ha respondido a las críticas sobre su reacción luego que una fan lo abrazara por sorpresa.

Durante la actuación de Maroon 5 en el Hollywood Bowl el sábado 23 de octubre, Levine tenía los ojos cerrados mientras cantaba "Sunday Morning" cuando una fan corrió al escenario y lo abrazó.

El video del momento, en el que reaccionó diciendo "f ***" y haciendo una mueca, se volvió viral y se dataron múltiples críticas negativas en su contra, pues los fans lo acusaron de ver a sus seguidores como si fueran “inferiores a él”, además que indicaron que es gracias a su público que tiene éxito.

Recordemos que esta no es la única polémica que ha desatado el cantante, pues tiempo atrás Levine de Maroon 5 insultó a Chile y al Festival de Viña del Mar

¿Qué dijo luego de las críticas en su contra?

Todas estas acusaciones llevaron a Levine a hablar y responder a las críticas pues en su cuenta de Instagram el cantante indico: “Solo quería abordar el incidente del Hollywood Bowl, en el que una fan se me acercó en el escenario. Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestro público. Sin ellos no tendríamos trabajo. Pensar que cualquiera pueda creer que los veo inferiores a nosotros hace que se me revuelva el estómago. No soy así, nunca he sido así”.

El dijo que su reacción se debió principalmente a que estaba sorprendido, pues no esperaba que alguien subiera al escenario y lo abrazara, además algunos de sus fans que se mostraron a favor de el recordaron que “una desconocida invadió su espacio personal en época de pandemia”, por lo que la actitud del cantante es totalmente razonable.

“Necesito que se sepa que me tomó por sorpresa y a veces, en un momento así, hay que retirarse y seguir adelante, porque yo estaba trabajando, y de esto es de lo que me enorgullezco. Necesito que se sepa que me invade siempre la emoción por la conexión que existe entre la banda cuando actuamos en el escenario y los fans”. Finalmente Levine indicó que espera que todos sus fans puedan entender eso y lanzó un beso a la cámara.

¿Cuál es la edad de Adam Levine?

El músico se defendió tras las críticas

El cantante Adam Levine nació el 18 de marzo de 1979, por lo que actualmente tiene 42 años de edad. Él es un cantante, compositor y actor estadounidense, conocido por ser el líder de la banda Maroon 5.

