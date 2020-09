Adam Levine recuerda el BESO que le dió a Kelly Preston en un video de Maroon 5/Foto: Metalhead Zone

Nunca olvidas tu primer beso en pantalla. Bueno, al menos ese es el caso de Adam Levine, quien pudo filmar un video musical romántico con la única Kelly Preston.

Durante una entrevista en The Howard Stern Show de SiriusXM que se emitió el 15 de septiembre, el líder de Maroon 5 recordó la filmación de "She Will Be Loved". Si bien el personaje de Adam inicialmente está saliendo con una chica más cercana a su edad, termina desarrollando sentimientos por la madre (interpretada por Kelly).

"Me enamoré de la mamá", Adam compartió al volver a tapar el video publicado en 2009. "Es muy Graduat e-dad, muy Graduados. Ese fue el ambiente en general. Eso es lo que yo estaba tratando de reflejar".

Adam Levine le dió un "beso francés" a Kelly Preston

Aunque Adam admitió que Diane Lane era una de sus "dos mejores" opciones para el papel, Kelly finalmente consiguió el trabajo.

"Cuando nos sentamos allí y la conocí, era súper genial", le recordó Adam a Howard Stern.

"Recuerdo que estaba nervioso porque no solo no había besado a una persona que no conocía antes, que definitivamente era mayor que yo y a quien definitivamente con seguridad el 100 por ciento incluso recuerdo haber hecho específicamente cosas en el pasado ... Ahora Estoy en la maldita habitación con esta persona y no puedo creerlo", declaró el cantante.

Algunos pueden pensar que Kelly hizo que Adam se sintiera demasiado cómodo porque cuando llegó el momento de besar, Adam pudo haberse mostrado un poco demasiado fuerte.

"Justo cuando lo hacemos, simplemente la beso, la beso", explicó. "No sabía lo que era un beso de película. No diría que le metí la lengua en la garganta, pero diría que le di un beso francés de verdad. Nunca lo olvidaré mientras viva".

Adam continuó: "Entré a besarla y ella dijo: '¡Woah! ¡Woah! ¡Woah! ¡Woah! Oh, vaquero. No uses la lengua'".

Aunque el ganador del Grammy nunca volvió a ver a Kelly, no pudo evitar reaccionar ante su fallecimiento en julio pasado después de una batalla contra el cáncer de mama.

"Fue una de esas experiencias hermosas y aisladas", reflexionó Adam.

Kelly, esposa de John Travolta falleció debido al cancer de mama que padeció por dos años. La actriz mantuvo en secreto su enfermedad hasta el día de su muerte a los 57 años/Foto: Business Insider México

"El video terminó convirtiéndose en un video clásico que todos adoran. Nunca pude hablar con ella al respecto. La vida sigue y, obviamente, nunca nos volvimos a cruzar. Me entristeció mucho escuchar esa noticia, hombre. Es una locura que ella falleciera", agregó. "Me asombra. Ni siquiera puedo creerlo". ¿Sabías que Kelly era la que aparecía en este viejo video de Maroon 5?