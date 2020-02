Adam Levine de Maroon 5 INSULTA a Chile y al Festival de Viña del Mar/Foto: Glamorama

El público chileno ahora podría "cancelar" la música de Maroon 5 y a su vocalista Adam Levine, después de que este último insultara a los presentes al finalizar su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en su edición LXI, porque la gente de Chile no estuvo conforme con el concierto de los estadounidenses.

Maroon 5 fue la agrupación encargada de iniciar el quinto concierto del Festival de Viña del Mar 2020, magno evento que suele galardonar a lo mejor de la música latina. Pero al parecer, a los miles de asistentes chilenos y latinoamericanos no les agradó tanto que el grupo de pop-rock estadounidense se presentara en la Quinta Vergara.

De acuerdo con diversos medios de aquel país, el público de Chile no estuvo muy conforme con la presentación musical de Maroon 5 y de Adam Levine; demostrando su descontento con poca participación mientras la banda interpretaba sus éxitos musicales como “Sugar”, "Memories", "She Will Be Loved" y "Girls Like You”.

Ante las reacciones negativas del “monstruo” del Festival de Viña del Mar, Adam Levine actuó de una manera muy poco madura, ofendiendo a los asistentes y además, abandonando el escenario cuando sólo llevaban una hora y 10 minutos en el escenario, cuando normalmente las presentaciones de los músicos duran 2 horas.

Adam Levine arremetió contra el Festival Viña del Mar

Lo que ha ofendido aún más al país anfitrión del Festival de Viña del Mar es que el vocalista y líder de Maroon 5 insultó a la audiencia. Según el programa a de televisión chilena “Bienvenidos”, existe un video donde se ve que Adam Levine arremete contra el público espectador diciendo:

“Fucking town, assholes (ciudad de mierda, imbéciles) esto es un programa de televisión, no un concierto. No es posible”.

También te puede interesar: Maroon 5 enamora a fans con un espectacular concierto en México

El enojo del cantante de Estados Unidos comenzó cuando iniciaron unas fallas técnicas en el audio del evento, y se sumó el hecho de que la gente no estuviera contenta con su participación en el evento de la Quinta Vergara. Por lo cual, Adam de Maroon 5, decidió bajarse del escenario a medio show, y ni siquiera se quedó a recibir su premio Gaviota por estar ahí como invitado.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.