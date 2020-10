Adam Brody dice que su cameo en “Shazam!” REVIVIÓ su carrera ¿Por qué?

Adam Brody dice su cameo sorpresa en Shazam! ayudó a cambiar su carrera actoral.

Aunque el actor se ha mantenido ocupado desde su destacada actuación como Seth Cohen en el drama adolescente The OC, acumulando una diversa lista de créditos en el cine y la televisión, Adam Brody llamó la atención cuando apareció como un superhéroe en la exitosa adaptación del cómic de David F. Sandberg.

Adam Brody aparece cerca del final de Shazam!, cuando Billy Baston se da cuenta de que su forma adulta no será suficiente para salvar el día contra una avalancha de villanos.

Adam Brody retrata el súper-ego adulto de Freddy en escenas finales de Shazam!

En caso de apuro, se vuelve hacia sus hermanos adoptivos y les ofrece la oportunidad de transformarse en sus seres heroicos adultos. Freddy (interpretado por Jack Dylan Grazer) se convierte en su yo mayor (Adam Brody). El momento es conmovedor y edificante. Para muchos cinéfilos, también les sirvió de reintroducción al actor.

Lo que Shazam! significa para Adam Brody

Mientras promocionaba su nueva película The Kid Detective, Adam Brody habló con The Ringer, quienes le preguntaron sobre su cameo en Shazam! y admitió que, junto con su memorable papel secundario en Ready or Not, la película de DCEU ayudó a cambiar su carrera.

“¡Shazam! fue sin duda lo más visible que he hecho en mucho tiempo", señaló Adam Brody, y agregó que fue alentador ver que el público tuvo una reacción tan positiva a su interpretación del Freddy adulto, además explicó las formas en que la aparición sorpresa le abrió las puertas a su carrera.

"Ha sido agradable. Siento que tal vez tengo un poco más de atención por eso. Veremos qué sucede. Quiero decir, creo que si Shazam! y Ready or Not no existieran, es posible que Kid Detective tampoco lo hiciera".

La valoración de Adam Brody sobre el destino de su último proyecto tiene sentido. The Kid Detective ha estado en proceso desde 2012, pero solo se anunció oficialmente en agosto del año pasado, después de la aparición de Brody en Shazam!.

Ese cambio rápido habla de lo bien que se recibió la película de superhéroes, pero también indica, específicamente, que el también actor de Gilmore Girls dejó una impresión positiva durante su limitado tiempo de pantalla.

En parte, esto se debe al hecho de que el actor fue parcialmente la inspiración detrás del concepto del Freddy Adulto. Particularmente al comienzo de Shazam!, Grazer imitó perfectamente los gestos y patrones de habla de Adam Brody durante sus días en The O.C. Esto fue notado por muchos fanáticos, haciendo que el giro del tercer acto fuera aún más satisfactorio.

Jack Dylan Grazer y Adam Brody dan vida a Freddy en Shazam!

¿Adam Brody volverá al DCEU?

Brody regresará para la secuela de DC, Shazam!: Fury of the Gods, que planea comenzar a filmar en 2021. Al igual que el resto del elenco, ha sido reservado sobre los desarrollos de la trama con respecto a la película.

Debido a esto, no está claro si los artistas adultos tendrán un papel más ampliado en la segunda entrega de la popular franquicia. En los cómics, ha habido historias en las que Billy se separa y se aparta de su alter ego superpoderoso. Usando esto como base, el gran conjunto de Shazam! podría compartir la pantalla.

Independientemente del futuro de Adam Brody en el DCEU, es positivo que el cameo ayudó a impulsar al reciente resurgimiento de la ex-estrella adolescente.

En un momento, durante el apogeo de su visibilidad a fines de la década de 2000, el actor estaba listo para interpretar a Flash en la versión de George Miller de La Liga de la Justicia.

El proyecto nunca avanzó, en parte debido a consçideraciones financieras, y Adam Brody ha dicho que le dolió perder la oportunidad. Aún así, logró ingresar al reino de los superhéroes gracias a Shazam! Y ha dejado una gran huella.

¿Qué te pareció el cameo de Adam Brody en Shazam!?, ¿Crees que realmente capturaron la esencia de Seth Cohen?, ¿Te gustaría que el actor regrese al DCEU? Dinos que piensas en los comentarios.