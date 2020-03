Adal Ramones ¿será el nuevo conductor de "Enamorándonos"? ¡OMG!

Adal Ramones de TV Azteca, causó revuelo en las redes sociales al anunciar que será el conductor del programa "Enamorándonos", pero ¿acaso es el nuevo presentador del proyecto?.

El conductor de TV Azteca Adal Ramones a través de su cuenta oficial de Instagram, confesó a sus miles de seguidores, que tiene un enorme reto por ocupar el lugar de Carmen Muñoz, quien no estará al foro de "Enamorándonos".

Tal parece que Adal Ramones sustituirá a la conductora Carmen Muñoz con motivo del paro nacional "Un día sin mujeres", por lo que el conductor de TV Azteca se presentará por primera vez en "Enamorándonos".

El conductor Adal Ramones compartió en su cuenta oficial de Instagram que este lunes 9 de marzo, debido al paro nacional "Un día sin mujeres" ocupará el lugar de la conductora de "Enamorándonos", aunque su esperada participación en el programa de TV Azteca ha causado revuelo en las redes sociales.

Adal Ramones en "Enamorándonos"

Adal Ramones tras anunciar que estará en "Enamorándonos", algunos usuarios mostraron su desagrado por el programa, pues han mencionado que exhiben violencia en contra de las mujeres, mientras que otros internautas lo apoyaran viendo la emisión que iniciará en punto de las 17:30 horas.

Algunos fans de Adal Ramones han mencionado que esperan que el conductor de TV Azteca se quede de forma definitiva en el programa "Enamorándonos", pero al parecer el presentador solo hará una participación especial por el paro nacional "Un día sin mujeres".

"Hay gente que todavía ver esa porquería de programa", "Dirige 'Enamorándonos'", "No me lo perderé", "Qué bajo has caído Adal al estar en ese programa sin valores", "Que aburrido va a estar". Fueron algunos comentarios de los internautas tras darse a conocer que Adal Ramones por única ocasión estará en el programa.

Foto: La Prensa.