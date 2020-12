Adal Ramones rompe el silencio y confesó por qué se distanció de Yordi Rosado

Adal Ramones reveló por qué se alejó de Yordi Rosado

El conductor Yordi Rosado por fin presentó una entrevista con Adal Ramones, con quien compartió un gran proyecto en Televisa y fue "Otro Rollo", un programa que alcanzó popularidad en la televisión, pero tras su fin, los conductores se separaron y cada quien se enfocó en sus proyectos.

Durante la entrevista, el ahora conductor de TV Azteca, comentó algunas cosas de su vida, pero lo que más causó revuelo fueron sus declaraciones con respecto al distanciamiento con Rosado, pues recordamos que revelaron en diversos medios que había surgido un distanciamiento.

En La Verdad Noticias te hemos informado que Yordi Rosado comenzó un nuevo proyecto en YouTube, donde ha tenido la oportunidad de compartir diversas entrevistas con varios famosos y famosas, pero en esta ocasión optó por compartir a los fans una entrevista con Adal Ramones.

Adal Ramones revela el motivo del distanciamiento con Yordi

En el video que compartió el conductor en su canal de YouTube, Adal mencionó que el motivo del alejamiento fue cuando Yordi se casó, pues comenzaron a distanciarse. Mientras que Yordi reveló que una de las cosas que causó su distanciamiento fue cuando el presentador se divorcio.

"Nunca nos peleamos". Comentó el conductor.

El conductor comentó que quería apoyar a su amigo en un momento tan difícil en su separación, pero Adal decidió estar lejos de sus amistades, pues fueron varios meses que no tuvo contacto con Yordi, quien pensó que debido al tiempo de no verse ya no eran amigos.

Al final de la entrevista, el conductor Yordi Rosado, le dedicó unas emotivas palabras a Adal Ramones, quien rompió en llanto al escuchar a su amigo. El video también estremeció a los fans, quienes expresaron que también lloraron al ver el emotivo encuentro de dos grandes conductores.

