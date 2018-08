Adal Ramones no está de acuerdo de los encuentros íntimos en La Academia

Adal Ramones quien es conductor del reality show La Academia ha mostrado su opinión respecto a los encuentros íntimos que se revelaron de los participantes. Esta situación se salió del control luego de que empezaran a difundir los videos entre los encuentros íntimos de dos alumnos del programa.

‘Va a decir la gente que qué conservador, pero no puede ser posible esos los arrumacos porque en cualquier momento un niño te sintoniza, ya sea por la aplicación, el canal o por donde sea, así como lo comenté en su momento en 'Big Brother', no debemos transmitir eso, debemos apagar la cámara, Si no nos van hacer caso ellos, entonces se debe parar la transmisión en vivo. No es rating, sino las hormonas de ellos, son chamacos que deben tener ciertos valores’.