Adal Ramones le responde a quienes lo critican por ser padre a sus 61 años

El conductor se encuentra muy feliz en esta nueva etapa en su vida.

La Verdad Noticias te informó a mediados de diciembre pasado que Adal Ramones anunciaba vía redes sociales que estaba esperando a su cuarto hijo junto a Karla de la Mora, quien es su esposa desde hace 4 años y con quien ya tiene un hijo que recibe el nombre de Cristobal.

En entrevista para Venga La Alegría, el conductor dejó en claro que su bebé fue planeado. Asimismo, menciona que él y su esposa están emocionados con la idea de que pronto tendrán a un nuevo integrante en su hogar conviviendo con los demás miembros de su familia.

La pareja anunció su embarazo a mediados de diciembre pasado.

Cabe destacar que el cariño que siente Adal por su cuarto hijo quedó demostrado en un texto que acompañó la foto con la que anunció el embarazo de Karla de la Mora en Instagram, el cual conmovió a los cibernautas, quienes le desean lo mejor en esta nueva etapa en su vida.

No le da importancia a las críticas

¡A sus 61 años, Adal Ramones será nuevamente papá y en exclusiva para #VLA nos comparte cómo ha recibido las críticas en redes sociales! ���������� #EsMartesDe >> https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/2WAfhlg81x — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 10, 2023

Debes de saber que no todo fue miel sobre hojuela para el ex conductor de Otro Rollo, quien fue severamente criticado por decidir tener un hijo a sus 61 años de edad. Sin embargo, él deja en claro que lleva mucho tiempo sin darle importancia a lo que dicen de él en redes sociales.

“Primero, de verdad no leo los comentarios, desde hace muchos años no leo comentarios, eso no me afecta… Es vivir más en paz y si hacen comentarios que se lo coman con su pan”, dijo Adal Ramones.

Por último, menciona que también dejó de darle importancia a las críticas que él mismo se hacía para cumplir su sueño de verse feliz junto a su amada familia: “No me importa la edad que tenga, espero seguir con mucha salud y ganas. Me quite el egoísmo de: ¿a mi edad?”.

Te puede interesar: ¿Qué cirugías estéticas tiene Adal Ramones?

¿Qué edad tiene Adal Ramones?

Hoy en día, el conductor es recordado por su programa 'Otro Rollo'.

Adal Ramones nació el 3 de diciembre de 1961, por lo que ahora tiene 61 años de edad. Recordemos que el conductor inició su carrera artística en 1985 para luego triunfar en Televisa y actualmente forma parte del ‘Chavorrucos Tour’, un proyecto de stand-up que lleva a Estados Unidos y México junto a Yordi Rosado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales