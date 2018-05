Adal Ramones le calla la boca Paul Stanley y Roxanna Castellanos tras humillación

La llegada de Adal Ramones a TV Azteca le cayó de sorpresa a su antigua empresa, Televisa, pues cuando vieron que lo recibieron casi como a un 'rey' en el Ajusco, no tardaron en darle un golpe bajo al aprovechar un programa para humillar al conductor.

Por lo que a través de Paul Stanley y Roxanna Castellanos en una sección del programa 'Cuéntamelo YA!… Al fin' se burlaron de la peor manera de Ramones y señalaron: "TV Azteca se está llevando puro cascajo de Televisa".

Pero esta situación llegó a oídos de Adal, quien no dudó en ponerles un alto con un fuerte mensaje, donde además revela que a pesar de que Paul y Roxanna lucen muy contentos en Televisa, ya fueron a rogar por una oportunidad en TV Azteca, aunque eso no se atreven a decirlo al aire.

"Realmente me causó gracia el sketch que hicieron de 'ya se llevaron a Adal', y la verdad es que estamos todavía en un buen momento de hacer cosas, tenemos la fuerza, la creatividad, el rollo para seguir trabajando en los medios y no sé, creo que se sintió fuerte el decirles 'me voy' y me dieron opciones para anular el cruce para acá y les dije 'pero estoy muy a gusto creo que es momento de volar e irme bien con ustedes'.

Pero obviamente lo que se dice tiene que ser parte y el cuchicheo en los medios, lo que sí se me hizo curioso es que era la primera vez que Televisa habla de algo que ocurre en Azteca y entonces son grandes amigos y de hecho los dos han estado en pláticas porque quieren venir acá también, ¡ups!".

