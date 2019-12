Adal Ramones en Tv Azteca confiesa desalentar a su hija “Quería ser actriz”

Adal Ramones es una famosa personalidad del entretenimiento mexicano gracias al popular programa “Otro Rollo”, siendo un ícono de la década 2000, siendo emitido desde 1995 hasta el 2007m de tal forma que muchos lo recuerdan como el verdadero creador de la palabra “Guey”, siendo usada por primera vez en televisión abierta.

Pero cuando se habla sobre la familia de Adal Ramones, el famoso cambia por completo su personalidad relajista por una más seria, ya que para él lo más importante es que su familia aproveche las mejores oportunidades, de tal forma que tanto su ex esposa Gaby Valencia como él pensaron en un camino alejado del espectáculo para su hija Paola Ramones.

Fue durante el programa ventaneando de Tv Azteca, que Adal Ramones se sinceró sobre los detalles que involucran el futuro de su hija, algo que por nada del mundo toma a la ligera, de tal forma que el sueño de su hija sobre ser una actriz famosa no era lo que tenía planeado para ella, pero esto podría cambiar según la misma Paola Ramones.

EL SUEÑO DE PAOLA RAMONES

Paola Ramones a sus 18 años de edad siempre había querido ser actriz de televisión y la pantalla grande, pero sus padres la alentaron a que no eligiera ese camino, sino una carrera profesional para que sus oportunidades laborales no se limiten al espectáculo, de tal forma que Adal Ramones le impidió iniciar su sueño a su corta edad, pero eso no impidió que ganara popularidad en rede sociales como influencer.

En su cuenta oficial de Instagram tiene la gran cantidad de 163 mil seguidores y creciendo, mérito que consiguió Paola Ramones con su inigualable belleza y talento frente a la cámara, pues la famosa acostumbra presumir su estilo de vida en las redes sociales, lo que ha mantenido a su público al pendiente de ella.

