Adal Ramones defiende a su hija por recibir amenazas de muerte

Adal Ramones defiende a su hija luego que esta comenzó a recibir amenazas de muerte por haberle jugado “una broma” a su empleada doméstica.

El video viral en TikTok es un challenge y se puede ver a Paola, hija de Adal, con su novio, el influencer Daniel Khosravi, incitando a la mujer a romper una tabla de madera con la cabeza.

En un inicio la hija del exconductor de Otro rollo y su novio le "ponen el ejemplo" a Rosita simulando romper una pieza de madera ficticia, mientras que a la empleada le dan una tabla real y por ello Adal Ramones defiende a su hija.

Las críticas subieron de tono por el video viral y Adal Ramones defiende a su hija.

Luego que la hija de Adal publicara el video donde lastiman a la mujer, las reacciones contra la joven no se hicieron esperar, por ello ahora Adal Ramones defiende a su hija durante su encuentro con la prensa en la obra ‘José el Soñador’.

"Realmente no quiero ahondar en eso porque se hizo muy fuerte, como la gente puede agredir a una chica en un juego de video, o sea, Paola siempre ha sido incluyente, y se me hizo tan fuerte porque parece que hubo gente, afortunadamente no toda, hubo gente que la amenazó, por eso digo ¡no puede ser!”, dio el exconductor.

Adal agregó: “¿en dónde perdimos la brújula?, de decir ‘¿por qué me voy a ofender por eso?'".

Así mismo, Ramones confesó que su hija se puso mal por los mensajes en su contra. "Se sacó de onda porque decía ‘papá, nos reíamos tanto’, y a parte se especuló, era una tabla, era la misma madera, todos jugaron, se dio en la torre ella, su novio, la amiga de la escuela, Paola también, o sea, todos jugaban”

De hecho Adal consideró que “tomaron a su hija para crucificarla”, “no se vale las cosas que escribe la gente, o sea, es como peor, como si fuera un asesino".

Anteriormente incluso German Ortega tuvo una dura crítica a la hija de Adal Ramones por su broma viral.

Adal Ramones aconseja a su hija

Y aunque Adal Ramones defiende a su hija, dijo que también habló con ella.

Adal tuvo que hablar con su hija sobre el poder de las redes sociales. "Lo único que le dije es ‘tú tranquila, a Dios gracias no estás en México, no sé qué pasaría si fueras a una tienda’, pero la gente toma el valor aquí, ya en la calle no te lo dicen, pero digo ‘chaparra, es algo que vas a tener que aprender, es duro, pero a veces la gente está dolida por otras cosas”.

Ramones dijo que “fue muy duro porque es una chamaca de 20 años que estaba jugando para hacerlo así… ¡fue fuerte!".

Y es que ahora que Adal Ramones defiende a su hija destacó que no actuó de mala fe, "Ella está empezando una nueva vida en Los Ángeles, estudiando cine, y le digo ‘a ver chaparra, tu intención era divertirte y hacerlo padre, incluir a todo el mundo y la gente lo tomó a mal, pero así es esto, ahora todo mundo es muy, muy de cristal”.

