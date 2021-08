Adal Ramones confiesa su amor secreto por Altair Jarabo

Adal Ramones sorprendió a todos sus seguidores con una tremenda revelación, al confesar que le encantaba la famosa actriz mexicana Altair Jarabo, sin embargo, nunca le expresó sus sentimientos.

Durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”, el también escritor y productor que se encuentra promocionando su más reciente obra llamada "Dos Más Dos”, habló sobre su amor platónico en el pasado.

Antes de tocar el tema de su obra de teatro, los conductores cuestionaron al conductor de “Otro Rollo” a la sección llamada el “Chismografo”, en donde Adal realizó varias confesiones de su vida personal.

Adal Ramones confesó su amor por Altair

De acuerdo con información de la revista TVNotas, el reconocido actor y conductor reveló que la guapísima Altair Jarabo le encantaba cuando era más joven, pero que nunca le dijo nada respecto a sus sentimientos.

Poncho Vera y Luz María Zetina fueron los encargados de esta íntima plática y ante la pregunta, "¿Te enamoraste de alguien que no te hiciera caso?", pregunta que el originario de Monterrey Nuevo León respondió de manera contundente.

"Alguien que me gustaba mucho, pero que creo que ya se va a casar, bueno yo también estoy casado, pero, siempre me quedé callado, callado, Altair Jarabo también me encantaba”, reveló Adal ante el asombro de los conductores.

¿Quién es el novio de Altair Jarabo?

Frédéric García y Altair Jarabo.

Cabe recordar que hace algunos días, Altair Jarabo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar su compromiso con el empresario francés Frédéric García, quien es 20 años mayor que ella.

Adal Ramones saltó a la fama con su programa de comedia “Otro Rollo”. Tras el término de su emisión, Adal se convirtió en un ícono de la pantalla chica y encauzar su carrera hacia el teatro y el cine también. Asimismo, ha despegado como empresario y tiene dos hijos.

