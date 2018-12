‘Ad Astra’, la nueva película de Brad Pitt, una historia de ciencia-ficción espacial dirigida por James Gray, se estrenará mundialmente el 24 de mayo de 2019, o bueno…al menos eso es lo que se ha anunciado.

Debemos destacar que ‘Ad Astra’, es uno de los trabajos más ambiciosos de James Gray y Brad Pitt. No obstante, la fecha no termina de convencer al director de la cinta, ya que Gray no está muy seguro de poder terminar las filmaciones a tiempo.

"Querían que la tuviera antes, y estoy algo asustado, porque habían hablado de lanzarla en diciembre [de 2018] o enero, y sabía que no había manera posible de conseguirlo. Y tenía razón. Porque cuando estás con una película de ciencia-ficción, hay algunos planos que no acaban de estar muy bien. Yo no quería estar listo para la fecha de estreno con un material realmente malo. Confío en poder llegar a mayo".

Ad Astra: Brad Pitt se convierte en astronauta en 2019

De estrenarse en la fecha antes dicha, todo indicaría que la película podría lanzar su premiere mundial en el próximo 'Festival de Cannes', que se celebrará del 14 al 25 de mayo del año que viene. Siempre y cuando, el director James Gray pueda acabarla a tiempo.

SINOPSIS

Ad Astra sigue a un ingeniero espacial que se enrola en una peligrosa misión con el objetivo de saber qué le sucedió a su padre, quien fuera un astronauta que viajó hacia Neptuno buscando señales de vida extraterrestre.

UN REPARTO PROMETEDOR

Además de Pitt, el reparto está formado por Tommy Lee Jones (Jason Bourne), Ruth Negga, Donald Sutherland y Jamie Kennedy.

